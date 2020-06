Ana Obregón, hundida por la muerte de Luna, la perra de su hijo Álex

A través de su cuenta oficial en Instagram, Ana Obregón ha vuelto a escribir un desgarrador mensaje que evidencia el tremendo dolor personal con el que vive desde la muerte de su hijo Álex Lecquio, a la que hoy se ha añadido la muerte de Luna, la perra de su hijo.

"Cuando tenías 13 años me regalaste por mi cumple una foto en la que escribiste: Luna, Aless y mamá. Éramos una familia llena de amor. Siempre juntos los tres. Lunita te espero varios meses a que volvieras a casa pero nunca lo hiciste. Se que se ha ido de pena, para poder estar contigo. Sé que ahora estaréis juntos corriendo a través de la eternidad. Pido cada noche que muy pronto pueda estar con vosotros y volver a ser la familia que éramos para siempre. No se como decirlo. Aqui abajo me siento huérfana de hijo y de mi mejor amiga. Os echo infinitamente de menos. #Alessforever #Lunaforever 💔" escribía la presentadora.

Los mensajes de ánimo y apoyo a esta publicación han llegado desde todos los rincones del mundo tanto de seguidores anónimos como de conocidos y compañeros de Ana Obregón. Unas palabras que intentan insuflar amor y esperanza en la vida de quien ha perdido a dos seres muy queridos en poco tiempo.

Su familia y su entorno más cercano no están dejando ni un minuto sola a la presentadora que hace unos días quiso despedirse públicamente de su hijo con una carta cuyas palabras dolían en el corazón de cualquier lector: "Para mí ha sido un honor estar a tu lado de la mano en esta batalla sin descanso , pero también viéndote sufrir sin una queja ha sido la lección de vida más cruel que una madre puede soportar. Tu viaje ha roto el corazón de toda España porque en vida has brillado TU SOLITO como decías de pequeño. Ahora brillas en la eternidad iluminándonos para siempre. Sé que desde ahí arriba quieres agradecer tantos miles de mensajes de amor y admiración inesperados para ti pero que te ayudarán a tu largo viaje. ¿Que puedo decirte hijo? Que eras /eres mi vida y ahora ya no hay nada. Que perder un hijo es morir y tener la obligación de vivir. Y tú querías vivir , casarte algún día y tener 5 hijos . Muchas noches en el hospital pedimos juntos a Dios que te curara y no nos hizo ni caso. Ahora solamente le pido que pueda volver a abrazarte muy pronto porque te echo insoportablemente de menos. Mi Aless, ha sido y es un verdadero privilegio ser tu madre. Te quiero desde siempre y para siempre. Eternamente. Mamá #GRACIAS 💔".

Álex Lecquio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, fallecía a los 27 años víctima de un cáncer. Al hijo de la actriz le diagnosticaron leucemia en el año 2018. Fue entonces cuando se trasladó al hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Estados Unidos para someterse a un tratamiento, siempre acompañado de sus padres. Pese a su lucha no pudo superar el cáncer y fallecía el pasado 13 de mayo. Su madre dejaba este mensaje en sus redes: "Se apagó mi vida".