2020 prolonga el reinado de las colaboraciones y duetos

Uno de los últimos ejemplos que hemos tenido de éxito en conjunto a nivel global ha sido Rain on me de Ariana Grande junto a Lady Gaga para el nuevo proyecto musical de la neoyorquina: Chromatica. Pero este espectacular dueto femenino que copa las listas de medio mundo es solo la guinda a un año (otro más) de reinado de las colaboraciones y duetos.

Si empezamos por lo más cercano, nuestra LISTA LOS40 ahora mismo hay más canciones interpretadas por varios artistas ocupando uno de los 40 puestos de nuestros top que de artistas en solitario.

Y un análisis similar podemos hacer de los números 1 de este 2020 en el que hasta este sábado, en el que Lewis Capaldi conseguía llegar en solitario con su último single a lo más alto de nuestra lista, había 8 duetos que habían sido número 1 (Ava Max y Pablo Alborán, J Balvin y The Black Eyed Peas, Karol G y Nicki Minaj, Aitana y Cali y el Dandee, David Otero y Taburete, Dvicio y ChocQuibTown con Reik, Nil Moliner y Dani Fernández y Fred de Palma con Ana Mena) por solo 7 canciones en solitario (Tones and I, Beret, Dua Lipa, Maroon 5, Dani Martín, Morat, The Weeknd y Lewis Capaldi).

Fuera de nuestras fronteras la situación es idéntica o, en último caso, todavía más acentuado en algunas de las principales listas de todo el mundo. Al otro lado del charco, la popular lista de Billboard tiene esta semana a cuatro duetos en las cinco primeras posiciones: Lady Gaga y Ariana Grande, Megan Thee Stallion y Beyoncé, DaBaby y Roddy Ricch y Doja Cat con Nicki Minaj.

En las últimas cinco semanas, ninguna canción que no haya sido una colaboración ha logrado llegar al nº 1 de Estados Unidos. El último en lograrlo fue The Weeknd, el gran dominador del año en territorio USA.

No hace falta irse tan lejos para ver que el fenómeno se repite en el pop comercial, en la música electrónica, en los sonidos latinos y urbanos y en países donde se combinan todos los géneros dada su tradición musical.

Reino Unido es también un buen ejemplo de esta tendencia con cuatro hits colaborativos entre las 5 primeras posiciones de su Top 100. En LOS40, Billboard o UK las posiciones apenas se repiten salvo por la arrolladora presencia de Rain on me de Lady Gaga y Ariana Grande.

Una muestra de cómo sumar el increíble talento de dos grandes artistas: La canción permite el lucimiento vocal de ambas artistas en diferentes momentos tanto en el puente, en el estribillo y en el outro, Juegan con sus armonías intercambiándose graves y agudos. No compiten por llegar a las notas altas sino que se equilibran durante toda la canción.

Todo ello acompañado de una increíble melodía que combina una línea de bajo de lo más funk, un elegante teclado y una percusión que le da el rollo disco y bailable que ambas solistas quieren darle a la canción. La producción está llena de detalles que sólo se pueden disfrutar escuchando una y otra vez este tema.

La fórmula está más que clara: fandom de un artista + fandom de otro artista = éxito casi asegurado en las listas. Y que siga así mucho tiempo por que en los últimos años hemos podido disfrutar de hits como Despacito o Señorita que no hubieran sonado igual en solitario.