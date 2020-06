La gran amistad que hay detrás de la colaboración entre Jesse & Joy y J Balvin

Jesse & Joy tiene nuevo disco en el mercado. El dúo mexicano, que durante el último año ha cosechado varios éxitos, colaborando con artistas de la talla de J Balvin y Luis Fonsi, ha lanzado recientemente Aire, su quinto álbum de estudio. Sobre este esperado trabajo han hablando con Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

Videoclip oficial de 'Mañana es Too Late'

"Queríamos un disco con el que celebrar la vida, la buena vibra, que la gente sintiera un soplo de aire fresco", explica Jesse en el programa de LOS40. "Que pase ahora, que lo que mas queremos en estos momentos es un poco de aire fresco, es algo irreal, pero también de buena vibra".

Y añade Joy: "En este disco está depositada muchísima buena onda, muchísimos amor y la esperanza de sembrar también una pregunta. Queremos que el mundo sea mejor, pero ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para que ese mundo sea mejor? Vienen etapas nuevas en la vida en la que uno puede volver a sonreír libremente, pero sobre todo teniendo en la cabeza que la vida es hoy, la vida es este momento".

Las colaboraciones con J Balvin y Luis Fonsi

Jesse & Joy también han contado en LOS40 Global Show cómo surgieron los dos grandes featuring del disco: Mañana es Too Late, con J Balvin; y Tanto, con Luis Fonsi.

En el caso de Balvin, Jesse tiene una buenísima relación con la estrella del reggaetón. "Es de mis mejores amigos. Siempre ha habido muy buena onda y ya pudimos colaborar juntos en Safari, con Pharrell Williams", cuenta el artista. "Curiosamente nunca habíamos hablado de hacer algo juntos para Jesse & Joy. Sin embargo, un día coincidimos en unos premios. En el camerino le puse Mañana es Too Late, que estaba a punto de salir, y me dijo: 'Guau, me encanta. Me quiero montar en este tema'".

Algo parecido pasó con la canción que tienen con Fonsi. "Tanto también estaba terminada, pero la discográfica dijo de hacer un dueto. Con Luis siempre habíamos tenido buena onda y gente en común nos dijo que cuando nos hiciéramos amigos íbamos a hacer el 'click'. Joy le escribió y le dijo: '¿Te gusta?', y él dijo: '¿Cuándo grabo?'".

Si quieres ver la entrevista completa de Jesse & Joy en LOS40 Global Show…¡dale al play!