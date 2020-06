De Black Eyed Peas a Lewis Capaldi: los 40 vídeos de la lista semanal

Si bien el número uno esta semana no ha cambiado con respecto a la anterior —sigue en poder de Lewis Capaldi con Before you go—, la lista no ha estado exenta de movimiento estos primeros días de junio. Empezando por la canción que ocupa el puesto de farolillo rojo: Ritmo, de The Black Eyed Peas y J Balvin, tema que fue número uno y que lleva 26 semanas con nosotros. Precisamente con esta colaboración se abre el repaso en vídeo al chart que encabeza estas líneas. Entre medias, los clips de las canciones que lo petan actualmente en España y el resto del mundo. Pero, como siempre, antes de nada recordamos los singles que nos han abandonado, y que esta semana han sido dos (ambas, por cierto, llegaron a lo más alto): +, de Aitana y Cali y El Dandee, y Tabú, de Pablo Alborán y Ava Max.