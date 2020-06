Pau Donés: Los músicos inundan las redes de bonitas palabras para despedirse de él

Este 9 de junio Pau Donés ha fallecido. Sin duda, un día triste para la música y la cultura de nuestro país. Muchos seguro que le han dado al play de la lista de grandes canciones que nos dejó para escuchar una vez más esa colección de píldoras de buen rollo que, pese a su enfermedad, siguieron mostrando su mejor cara y el optimismo con el que enfrentaba la vida.

Supo disfrutar al máximo, hacerse con el cariño de todos y la admiración de compañeros de profesión que le consideraban buen amigo. La prueba de todo ese cariño que despertó es el aluvión de palabras bonitas que le han dedicado en su despedida. Las redes se han inundado de ese amor que él mismo compartió a lo largo de su vida y su música.

Alejandro Sanz

"Quien mira la vida con tanta pasión acaba iluminando todo lo que le rodea. Así era Pau, músico y amigo, sinónimo de una vida como debe ser vivida, un ejemplo de saborear cada minuto regalado. Son lágrimas de una brevedad que me cuesta encajar y que seguramente tú serías capaz de hacerlo con la etiqueta de grandeza que siempre has llevado puesta. Hasta siempre amigo".

Dani Rovira

"Naciste en la cara buena del mundo. Gracias por todo lo que nos diste. Qué mañana tan horrorosamente triste. Serás un motivo más para los que siguen batallando. Descansa en paz, Pau. ❤️".

Mónica Carrillo

"Qué ejemplo de valentía, dignidad y generosidad el de Pau Donés".

Pablo Alborán

"Querido Pau, qué tristeza saber que te has ido. Siempre fuiste tan cariñoso conmigo y no soltabas la sonrisa jamás. Feliz viaje".

Antonio Orozco

“#NuncateIrás, amigo mío, nunca te irás .....#DEP”.

David Bustamante

“Descansa en Paz compañero...😔💔”.

Soraya

“Gracias por tu música Pau. Descansa en Paz. No te vamos a olvidar ❤️”.

Brisa Fenoy

“Tu hiciste que el mundo fuera bonito @jarabeoficial”.

Ismael Serrano

“Era el verano del 97. Yo acaba de sacar mi primer disco y daba mis primeros conciertos recorriendo toda España. Su música sonaba en todas partes. Inevitablemente sus canciones me llevan a esos veranos en los éramos invencibles y todo estaba por hacer. Descanse en paz, Pau Donés”.

Alba Reche

“Pau Donés, gracias por todo tu arte”.

Estopa

“Descansa kerido compañero . #PauDones”.

Tony Aguilar

“Hasta siempre, amigo. Gracias por tu ejemplo, por tus canciones, por tus respuestas y tu cariño. Mis condolencias a su familia y a @jarabeoficial D.E.P. Pau Donés Cirera”.

Ricky Merino

“La de horas que pasamos mis hermanas y yo escuchándote en nuestros veranos de carretera. DEP Pau Donés”.

Christian Gálvez

“Este es un texto que escribí para el 50 cumpleaños de Pau Donés y su Jarabe de Palo. Contenía los títulos de sus canciones. Pude leérselo cara a cara y fui feliz. Mucho. Hoy, quizás, tenga más sentido que nunca. Te echaré de menos, compañero. Esto va por ti”.

Rozalén

"Eterno Pau Donés... Que la tierra te sea leve. Aquí te cantaremos siempre".

J.A. Bayona

"Pau Donés nos ha dejado cantando, haciendo, como ha hecho siempre, más alegre la vida. Jarabe de Palo presentaba, hace apenas unos días, su nueva canción. No puede haber mayor dignidad en la despedida. DEP".

Sabela

"La flaca y tantos otros himnos de mi historia de vida... Que se vaya un músico que cuenta, emociona y perdura generación tras generación siempre es mala noticia Gracias y D.E.P Pau Donés".

Bombai

"Se va un grande, un referente, una gran persona! Siempre estarás en nuestra memoria! #PauDones #Dep".

Miguel Ángel Muñoz

"Que pena + grande #PauDones se marchaste.. Luchando hasta el final y dando tu mejor versión. Recordaré siempre tu gesto amable y cariñoso en Italia allá en el 2007 cuando subía al escenario después de ti. Estaba nervioso y tú, muy generoso, me hiciste sentir un 'compañero'".

Marwan

"Se nos ha ido Pau Donés, un músico maravilloso y una persona extraordinaria. Pau fue la persona del mundo de la música que hizo la cosa más bonita que nadie ha hecho por mí. Fue en 2014, en Buenos Aires. Mi manager @britmor, quien fuera también manager de Jarabe de Palo, le pidió a Pau si yo le podía telonear en el Teatro Ópera. Pau no solo me dejó abrir su concierto, sino que cuando yo salí al escenario, vino conmigo y me presentó para todo su público. A pesar de que no me conocía apenas y de que era era la primera vez que nos veíamos, salió a mi lado abrazándome y se puso a hablarle a todo el mundo, pidiéndoles que me escucharan con cariño, contándoles cómo otros artistas lo habían hecho por él y lo difícil que es abrirse paso en el mundo de la música. Creo que este acto lo definió al instante. Durante todos estos años siempre he repetido que jamás nadie ha hecho algo tan bonito por mí en este mundo y nadie lo hará. Fue Pau Dones, que hoy nos deja, quien hizo eso por alguien a quien apenas conocía. Fue inolvidable, Pau, te lo agradeceré eternamente. Gracias de corazón, compañero, gracias por tus canciones, por los himnos que nos has dejado, gracias por tu bondad y por ayudar a tantas personas. Te vamos a recordar siempre y te vamos a echar muchísimo de menos. Mi próximo concierto, sea donde sea, será en tu recuerdo. DEP, querido amigo".

Rayden

“Así se va un genio, con la sonrisa por delante. Pau Dones descansa en paz”.

Rubén Pozo

“Qué vida esta... Descansa en paz, Pau Donés. Todo mi cariño y amor a su familia y allegados”.

Santiago Segura

“DEP Pau Dones. Adiós compañero, celebraremos tu música y tu vitalidad…”.

MIkel Erentxun

"Adiós Pau . Tu lucha ha sido mi electricidad . Tu sonrisa es mi paisaje . Agur amigo . DEP".

Rosana

"Sé que morir no es más que estar un tiempo fuera. Sé que vivir es entender que el cielo espera. Me niego a despedirme de ti... Estés donde estés, estás y simplemente te abrazo, querido Pau!!!!!".

José Corbacho

"Día triste. Se nos fue Pau Donés que hizo nuestra vida un poquito mejor con su música y con su espíritu libre".

Cristina Boscá

"Hace tres años en @40andaya me conmovió con su fuerza y su alegría. Fue una entrevista de las que te hacen reflexionar y valorar el presente. “Vivir es urgente” nos dijo Pau Donés, y se nos quedó grabado. D.E.P. Mañana recordaremos su paso por el programa y celebraremos la suerte de tener sus canciones y su música para siempre. 💔".

Melendi

"Una de las primeras canciones con las que aprendí a tocar la guitarra fue “La Flaca”. Nunca tuve la suerte de estar con él pero siempre lo sentí muy cerca... Cosas que tienen las personas especiales como él... Descansa en paz Pau Donés ❤️".

Dani Moreno 'El gallo'

"Ha fallecido Pau Donés.Siempre quedará su música y su sonrisa.Escribiendo canciones hasta el final.Descansa en paz,amigo.❤️".

Hombres G

"Se va un grande, un gran luchador. Nos quedan sus canciones... Cuando esta carta recibas, Un mensaje hay entre líneas... Nuestro sentido pésame a familiares y amigos. Descansa en paz #PauDones #JarabeDePalo".

Malú

"Un ejemplo de lucha y superación q siempre recordaremos y quedará en nuestros corazones ... Descansa en paz compañero".

Jorge Sánchez

"Cualquier cosa haría por un beso de la chica de las 100 libras de piel y hueso. Nos enseñó a relativizar. Todo depende. Y pese a conocer el lado oscuro de la vida, el siempre supo ponerle una sonrisa y hacer las cosas del modo bonito".

Ana Belén

"Tristeza, consternación, rabia y agradecimiento... Pau Donés".

Merche

"Que triste noticia... lo siento muchísimo querido Pau Donés... Mucha fuerza a todos sus seres queridos. Descansa compañero".

Julián López

"Escuché muchas veces algunas de tus canciones, que me arropaban en mis amoríos. Pero las que lo hacían con mis desamores las escuché infinidad de veces más. Gracias por acompañarme en esos momentos que marcan. Buen viaje, Pau".

Pastora Soler

"Hasta siempre compañero! . Gracias por darnos y enseñarnos tanto!! Mi más sentido pésame a su familia y amigos. #DEP #paudonés".