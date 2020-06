Los sorprendentes primeros trabajos de las celebrities

Poco a poco vamos recuperando la normalidad, o mejor dicho, empezando la nueva normalidad. Está claro que después de esto, en todos nosotros ha habido un cambio, no podíamos imaginar que algo así pasaría. Lo que está claro es que cuando regresa la rutina, regresan cosas que, por muchas pandemias, siempre estarán ahí para marcarnos, las primeras veces.

La vida está llena de esas primeras veces, y aunque una gran mayoría las odia, todos aprendemos de ellas. Y no podemos pasar por alto una que, sin duda, nos marca para siempre es el primer trabajo. En ese momento te enfrentas a una nueva etapa llena de retos, nervios y muchas, pero que muchas dudas que hacen que estés un poquito más nervioso y torpe de lo que deberías.

Por lo general, ese primer trabajo no suele ser es el curro de nuestros sueños. Pero es la toma de contacto con el mundo laboral y nos suelen hacer vivir aventurillas que recordaremos siempre. Eso no quita que debemos estar preparados para dar lo mejor de nosotros y no bajar la guardia.

Esto no solo nos sucede a nosotros, hasta los famosos tuvieron que estrenarse en el mundo laboral, y algunos de ellos, nos han dejado con la boca abierta. Sus mansiones, lujos y éxito, nos hacen olvidar sus comienzos.

Jennifer Aniston, Lady Gaga, Sandra Bullock o Madonna tuvieron que trabajar duro para ganar un dinero extra en el mundo de la hostelería sirviendo cafés, hamburguesas y muchos donuts. Y Brad Pitt, hasta tuvo que vestirse de pollo para conseguir clientes en un local de comida mexicana.

Whoopi Goldberg empezó de estilista en una funeraria, Channing Tatum fue stripper durante una temporada, Sylvester Stallone, se estrenó con un trabajo de riesgo, limpiando excrementos de tigres en el zoo de Central Park. Y la exitosa, y millonaria pareja formada por Kim Kardashian y Kanye West, tuvo que pasar por los mostradores de varias tiendas de moda antes de amueblar sus primeras mansiones.

Definitivamente nadie se libra de pasar por esas primeras veces, así que los que estéis en ese momento solo nos queda mandar mucho ánimo, y por muy desastroso que sea, pensad en positivo… ¡Todo pasa!

