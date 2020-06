El aplaudido alegato de Daniel Radcliffe sobre las mujeres trans

"Quizá ciertos medios probablemente querrán pintar esto como una lucha entre J.K. Rowling y yo mismo, pero eso no es realmente de lo que se trata ni es lo importante ahora mismo. Si bien Jo es incuestionablemente responsable del curso que ha tomado mi vida, como alguien que ha tenido el honor de trabajar y continúa contribuyendo al Proyecto Trevor durante la última década, y simplemente como ser humano, me siento en la obligación de decir algo en este momento.

Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier declaración en sentido contrario elimina la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de la salud que son mucho más expertos en este objeto de debate que Jo o yo. Según el Proyecto Trevor, el 78% de las personas transgénero y los jóvenes no binarios fueron discriminados debido a su identidad de género. Está claro que necesitamos hacer más para apoyar a las personas transgénero y no binarias, no invalidar sus identidades y no causar más daños.

Todavía estoy aprendiendo cómo ser un mejor aliado, así que si quieres unirte a mí para aprender más sobre las identidades transgénero y no binarias, consulta la guía del Proyecto Trevor para ser un aliado de la juventud transgénero y no binaria. Es un recurso educativo introductorio que cubre una amplia gama de temas, incluyendo las diferencias entre sexo y género, y comparte las mejores prácticas sobre cómo apoyar a las personas transgénero y no binarias.

A toda la gente que ahora siente que su experiencia con los libros se ha visto empañada o disminuida, lo lamento profundamente por el dolor que estos comentarios te han causado. Realmente espero que no pierdas por completo lo que fue valioso para ti en estas historias. Si estos libros te enseñaron que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de superarlo todo; si te enseñaron que la fuerza se encuentra en la diversidad y que las ideas dogmáticas de pureza conducen a la opresión de los grupos vulnerables; si crees que un personaje en particular es trans, no binario o de género fluido, o que es gay o bisexual; si encontraste algo en estas historias que resonó en ti y te ayudó en cualquier momento de tu vida -entonces eso queda para ti y el libro que leíste, y es sagrado. Y en mi opinión, nadie puede tocar eso. Significa para ti lo que significa para ti y espero que estos comentarios no contaminen demasiado".