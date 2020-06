Don Patricio: “Tras dos meses de música nostálgica, quería enviar un mensaje de optimismo”

Contando Lunares, Enchochado de ti, Lola Bunny… Don Patricio es toda una máquina de crear hits. El canario, que se ha convertido en uno de los rostros musicales más solicitados de la industria nacional, ha cautivado al público gracias a su pop urbano que engancha desde la primera nota.

De hecho, el pasado mes de mayo, el artista lanzó Pa toda la vida junto a Mozart La Para. Se trata de una canción de ritmos latino con una letra divertida que intentará repetir el éxito de sus anteriores singles este verano. Y de momento no va nada mal, en menos de dos semanas el tema suma más de dos millones de reproducciones.

Para hablar sobre esta nueva canción y sus próximos proyectos, Don Patricio se ha conectado a nuestro último LOS40 Instagram Live. El cantante ha abierto la cámara delantera de su móvil para charlar con nuestro querido Karin Herrero, quien no se lo ha puesto nada fácil.

El joven se encuentra en Madrid, en el estudio, tal y como nos confiesa. Debido al parón cultural que hubo el pasado martes, 2 de junio, en señal de protesta por la violencia racial, la entrevista ha tenido lugar una semana más tarde.

“Creo que como sociedad todavía tenemos grandes problemas que solucionar”, asegura Don Patricio sobre aquel Black Out Tuesday que paró a toda una industria hace tan solo una semana.

Pa toda la vida, un single optimista en tiempos que no lo son tanto

A finales de mayo, Donpa lanzó nuevo tema junto a Mozart La Para. Se trata de Pa toda la vida, una canción movida con la que el cantante ha querido compartir una dosis de buen rollo en tiempos convulsos:

“Yo estoy bastante contento. Veo que a la gente le gusta. Llevamos dos meses encerrados en casa consumiendo un tipo de música más nostálgica y quería ahora enviar un mensaje de optimismo”

Aunque el canario haya tenido que volver a Madrid por razones de trabajo, ha pasado el confinamiento en Andalucía, tal y como nos ha confesado: “Me fui para el sur, pero me tuve que volver en la fase 1 para trabajar”.

Desde que el joven lanzó Contando Lunares, su fama ha subido como la espuma, convirtiéndose en uno de los artistas más solicitados de la industria. De este modo, Karin ha querido saber qué es lo que más echa de menos de su anterior vida: “La normalidad, pasear por cualquier sitio y poder ser yo. Ahora me tengo que cortar en algunas cosas. Me gustaba irme solo al parque y escribir una letra. Ahora lo puedo hacer, pero no consigo centrarme de todo”.

Eso sí, el canario reconoce que desde aquel pelotazo por fin puede vivir de lo que le gusta: “Lo que más disfruto ahora es poder hacer lo que más me gusta de manera profesional. Trabajo con gente que admiro y que sabe sobre el tema”.

Sus planes de este verano

Este verano, debido a la cancelación de festivales y conciertos, el artista reconoce que va a poder tomarse unas vacaciones obligadas:

“Pues se cambiaron los planes de todo el mundo. Los que pensamos unas vacaciones, vamos a tener que cambiar de destino. Los que pensábamos trabajar, vamos a tener unas vacaciones en ese sentido”

El primer beso de Don Patricio

Ha llegado entonces el momento de las preguntas de los fans. El artista ha recibido más de un centenar, pero solo hemos podido hacer algunas. Una de ellas ha sido sobre su primer beso, ¿dónde y cómo fue? De hecho, Donpa se acuerda hasta de la fecha exacta: 29 de septiembre de 2004:

“Me acuerdo que estaba con mi mejor amigo y con otras dos chicas. Él se estaba dándose el lote con una de ellas. Me dijo que me lanzase a la otra, pero me daba mucho corte. Así que jugamos al conejo de la suerte, porque yo no era tan lanzado, y me tocó besarla. Tenía once años”

Otra de las cosas que han querido saber sus seguidores y seguidoras es si alguna vez ha sido infiel: “Sí, alguna vez lo he sido. Todos aprendemos de ello. Se lo acabé contando. Volvimos a los dos días, aunque terminamos al tiempo”.

¿Qué significa el silencio de tres minutos de su canción Me Gusta en La Vida del Joven Rapero?

Todas aquellas personas que hayan escuchado el álbum de La Vida del Joven Rapero se habrán dado cuenta que, tras el tema de Me Gusta, hay un silencio de casi tres minutos. La canción es la penúltima del álbum y no es ningún error que se encuentre ahí, tal y como nos ha confesado:

“Es un recurso que viene de los discos, incluso de los vinilos. De cuando lo escuchabas entero. Tú veías que había un silencio y pensabas que había acabado, pero de repente aparecía una canción. Se trata de Easter Egg, es un recurso muy usado en videojuegos como truco. Quien conoce solo Contando Lunares no lo conoce, pero a esas personas que el disco entero lo descubren. Es para todas ellas”.

Además, Donpa se ha atrevido con nuestro juego qué prefieres. ¡Y no se lo hemos puesto nada fácil! Mira lo que ha contestado.

¿qué prefieres? ¿Enchochado de ti o Contando Lunares? Enchochado. Me gusta más como canción. ¿Un pez de cintura para arriba o de cintura para abajo? Para abajo, ¿no? ¿Cruz Cafuné o Mozart la Para? Cruz. Mozart tiene mucho talento y lo admiro desde hace mucho. Pero Cruz también y es el puto amo. He trabajado mucho con él y lo conozco de hace mucho. ¿Lola Índigo o Anitta? Lola. Lo mismo, más cercana. ¿No saborear nunca más la comida y no tener nunca más sexo? Me quedo con la comida.

Pero los retos no han acabado para el artista con estas preguntas. Karin ha querido dar un paso más y le ha retado a jugar a los Cinco Niveles. Se trata de cinco preguntas comprometidas que tienes que contestar para no tener que hacer una prueba. Aunque Don Patricio ha contestado a todas, a final también se ha animado a hacer también el reto, teniendo que gritar “¡Voy a ser padre!” por la ventana.