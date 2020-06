Myke Towers lanza ‘Mayor’ junto a Yandel: mira el vídeo

Le hice todo lo que le gusta y ni lo pidió

Él no tiene la iniciativa que tengo yo, yo, yo (Eh-eh)

Vive obsesionada conmigo desde que me oyó (Eh)

La quiero en mi cama, no importa que sea mayor

No me importa que tú sea' mayor (Eh-eh)

La conocí en un rooftop por Nueva York

Ella no hablaba ni español (Eh)

Pero vi cuando me pestañó

Identificó el perfume 'e Christian Dior (Oh-oh)

Y ella me dijo: "How you doing? It's nice to meet you"

Le dije: "Let's go because they taking pictures"

Terminó desnuda rapeando en el piso

Y ahora solamente escribe: "Baby, I miss you"

Porque yo (Oh, oh)

Le hice todo lo que le gusta y ni lo pidió (Eh-oh)

Él no tiene la iniciativa que tengo yo, yo, yo

Vive obsesionada conmigo desde que me oyó

La quiero en mi cama, no importa que sea mayor

[Yandel]

Tiene experiencia (-encia)

Sabe que no vivo de apariencia (-iencia)

Lo mío es marcar la diferencia (Diferencia)

Mami, yo nunca pierdo la esencia, así que ten paciencia (Oh-oh-oh)

Yo bajo sin que me lo pida (Pida)

Bañera con espuma y con el agua tibia (Eh-eh; tibia)

Botellas de champán y pétalos de orquídea (-quídea)

Apaga el celular si a aquel otro fastidias (-idias)

Sentir tu piel es un placer

Estoy adicto a tu cuerpo, envuelto (Eh, eh)

Si ya yo, oh-oh-oh-oh (Oh-oh)

Le hice todo lo que le gusta y ni lo pidió

Él no tiene la iniciativa que tengo yo, yo, yo

Vive obsesionada conmigo desde que me oyó

La quiero en mi cama, no importa que sea mayor