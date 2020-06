El complicado pasado de Nyno Vargas antes de dedicarse a la música

Supervivientes 2020 nos ha descubierto a un personaje del que algo sabíamos, pero que no conocíamos tan profundamente. Nyno Vargas ha participado en el concurso siendo él mismo, y ha demostrado a todos su simpatía y su pasión por la música. A pesar de no ganar el reality, ha cumplido su objetivo principal: ser conocido por todo el país.

El artista ha confesado en una entrevista para Lecturas, que no siempre ha sido como se muestra en el presente, pues su adolescencia no fue tan sencilla ni tan limpia como puede parecer. "Cuando empecé a cantar me preguntaban mis padres qué estaba haciendo con mi vida, porque lo que yo cantaba no tiene nada que ver con lo que hago ahora", aseguraba a dicho medio.

"Yo era menor de edad y se llevaban los gánsteres, mis letras eran del tipo 'te pillo, te pego, te robo, te aniquilo' y cosas así", contaba, pues el barrio donde vivía era un lugar pobre donde ni él, ni la mayoría de adolescentes, tenían estudios ni una visión clara del futuro. Aun así, consiguió darle una vuelta de rosca a su vida y, cuando comenzó a tomarse más en serio el vivir de la música, el amor empezó a ser el tema principal de sus melodías.

Sus padres fueron el motor principal que le ha hecho llegar a donde está: "La música me hizo darme cuenta de que si me centraba, podía tener un futuro. Los consejos de mi padre me ayudaron muchísimo", confesaba el cantante. De esta manera, ha pasado de un pequeño papel en Palabra de gitano, a ser número uno de escuchas y disco de oro con Hola, Nena, el temazo que comparte con Omar Montes.