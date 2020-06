Liam Gallagher publica su nuevo álbum, un 'MTV Unplugged' grabado en vivo

Los Unplugged son formatos de conciertos en acústico que desde los 90 ha capitalizado MTV. Por él han pasado multitud de artistas y grupos que, después de su actuación, los han consagrado en su género o incluso han servido para revilatizar las carreras de muchos de ellos. Algunos, como el de Nirvana, marcaron un antes y un después en su concepción como grupo, y otros como Alejandro Sanz multiplicaron exponencialmente su popularidad.

Ahora, con cierto retraso por culpa de la pandemia que vivimos, Liam Gallagher se suma a este formato, y publica este concierto el 12 de junio grabado en el icónico City Hall de Hull en Inglaterra. El ex miembro de Oasis grabó el formato este verano, donde, además de los temas propios que incluyen sus dos álbumes en solitario, no podían faltar canciones míticas de la banda de britpop con la que triunfó junto a su hermano.

Así habla Liam de este concierto en un comunicado enviado a la prensa: “Fue un honor para mí hacer por fin un concierto MTV Unplugged. Fue una experiencia maravillosa donde pude sentir el verdadero fervor de los asistentes al tocar esas canciones de forma tan especial. Espero que todo el mundo disfrute este álbum”.

Se trata además de una ocasión única de escuchar a Liam Gallagher en este formato, casi 24 años después de esa oportunidad que le llegó a Oasis en 1996. Entonces, fueron invitados, pero solo actuó Noel debido a la faringitis que sufría su hermano. Ahora se redime con este concierto que estará disponible en formatos físicos y plataformas digitales.

Se trata de un concierto en el que Liam arranca con Wall of Glass para continuar con las canciones más especiales de sus dos álbumes en solitario y, cómo no, de su etapa en Oasis. Una orquesta acompaña al músico para crear una atmósfera electrizante, e incluso Bonhead, guitarrista de la banda de britpop, sube al escenario también para acompañarle interpretando algunas de las canciones más míticas de la banda, como Some Might Say o Sad Song.

Liam Gallagher publica su nuevo álbum, un 'MTV Unplugged' grabado en vivo

Este es el listado de temas de MTV Unplugged de Liam Gallagher:

1. Wall Of Glass

2. Some Might Say

3. Now That I Found You

4. One of Us

5. Stand By Me

6. Sad Song

7. Cast No Shadow

8. Once

9. Gone

10. Champagne Supernova