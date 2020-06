El sorprendente cambio de look de Iggy Azalea para estrenar la treintena

En todos los años de carrera de Iggy Azalea nos hemos acostumbrado a verla luciendo siempre espectaculares melenas (a veces recogidas) casi siempre doradas o, como mucho, de color rosa. Pero para celebrar su 30º cumpleaños, la rapera ha decidido sorprendernos con un cambio de look espectacular.

No se puede decir que sea radical ni que esté irreconocible pero desde luego la solista australiana sí que ha conseguido un gran impacto gracias a su nuevo look como pelirroja. Un corte y un color que inmediatamente nos recordó al que utilizó Rita Ora hace algunos años.

Ha sido la propia Iggy Azalea la que se ha encargado de promocionar su nuevo cambio de imagen a través de sus redes sociales con una fotografía con mucho encanto. Lejos de intentar parecer excesivamente sexy o directamente eliminar ropa de la ecuación ha elegido una fotografía con encanto: una especie de polaroid digital.

Ver esta publicación en Instagram 🌹 Una publicación compartida de Iggy Azalea (@thenewclassic) el 8 Jun, 2020 a las 4:35 PDT

Casi de espaldas y girando el cuello para mirar a la cámara delante de un corazón gigante hecho completamente de rosas, parece la entrada de la cantante a su propia fiesta sorpresa de cumpleaños de la que no tuviera ni idea. Justo hace un par de días mostraba su 'antes' con una imagen soplando las velas de una tarta el 7 de junio de este 2020 en el que celebró su 30º cumpleaños.

Iggy Azalea deja atrás la veintena de edad en la que consiguió alcanzar el éxito. Musicalmente hablando hace tiempo que no tenemos demasiadas noticias de ella. A mediados de 2019 publicó In my defense, su segundo disco completo tras el fallido intento de publicación de Digital distortion. La rapera debutó con The new classic (2014) antes de lanzar In my defense estrenó Survive the summer, un EP con seis canciones en los que colaboraba con Tyga y Wiz Khalifa.