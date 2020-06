Mireia Martínez, madre de Las Ratitas, nos da las claves para triunfar con los canales familiares de YouTube

Mireia Martínez y Lluís Itarte son creadores de contenidos para youtube. Ahora mismo tienen en activo cuatro canales, uno de ellos es de sus hijas, Las Ratitas, que pueden presumir de tener el vídeo de España más visto en la plataforma con más de 750 millones de reproducciones.

Cuando ellos empezaban eran pocas las familias que contaban su vida a través de vídeos. Ahora, este tipo de canales se han multiplicado y muchas se lo plantean como un modo de vida. Pero ellos fueron pioneros y eso les ha valido una fiel base de seguidores que son fieles a sus historias.

Sus hijas acaban de lanzar su primer libro y es que, en este mundo, cada vez hay más líneas de negocio que tienen que ver con la creación. Las niñas tienen pendiente lanzar canción y línea de ropa y todo, englobado en el mismo concepto.

Pero si eres de los que te estás planteando esto como una profesión, primero échale un vistazo a lo que opina Mireia sobre la situación actual de este tipo de canales tanto infantiles como familiares.

Tus hijas son todavía muy pequeñas, ¿hasta qué punto se han podido implicar en el libro?

Tanto con los vídeos que grabamos como a ahora de hacer una simple fotografía, son muy participativas. Supongo que también es lo que han visto desde muy pequeñas y para ellas es muy natural. Tanto como si grabamos un vídeo, ellas siempre quieren aportar sus ideas y con el libro, también. A ella les hacía mucha ilusión que saliera Alma y es parte de la historia. La idea de super héroes sí que es una idea de Planeta, pero nos encantó porque nos pareció una idea muy divertida. Para ellas es como estar dentro de un cuento que parte es un cuento y parte es tu vida.

Habéis hecho una canción como en el cuento y vais a grabar el videoclip, ¿cómo es ese proyecto?

La compuso una empresa de Sabadell. Crearon la canción y nos la enviaron. Las niñas tienen muchas propuestas sobre la mesa y no siempre dedicamos mucho tiempo a valorarlas porque estamos en otras cosas. Pero esa canción nos pareció que estaba relacionada con la historia de ellas y la probaron. Fue hace un año, porque el tema contratos lo miramos de arriba abajo porque no queremos que nada quede mal, y fueron al estudio y dejaron grabada la prueba de sonido. Se quedó todo en stand by porque había que hacer el videoclip y no teníamos tiempo, cole y demás y cuando salió el libro nos pareció algo divertido. La canción estaba y nos pareció divertido. De momento el videoclip está parado.

Casi 20 millones de seguidores en youtube, ¿eso es un éxito de las niñas o de los padres?

Yo creo que hay un trabajo de todos. De ellas, porque son como muy espontáneas y a lo mejor han llegado al público y les han caído bien. Y nosotros porque sí que es verdad que hay un estudio de todo, desde la ropa, hasta los calcetines que pueden llevar hasta el decorado, o cómo va a ser la historia. Sí es verdad que, una vez grabas, ellas son muy naturales y muy espontáneas y todo va un poco sobre la marcha. Pero hay un trabajo de todos. Es todo como un juego, estudiado evidentemente y con un sentido, pero todo muy natural. Creo que es una experiencia para ellas muy bonita y si luego ellas quieren dedicarse a eso, o no, ya decidirán. Pero de momento siempre es un juego.

Que su canal tenga más seguidores que el vuestro, ¿a qué reflexión os lleva?

Creo que también el público infantil tiene más tiempo para ver. Nosotros trabajamos y nuestro tiempo se reduce y a veces el público infantil tiene tiempo de consumir más youtube. Tenemos un vídeo de McDonalds que creo que son 780 millones, es el vídeo con más millones de visitas en España de youtube. Yo creo que es porque es un vídeo que repiten y repiten y repiten. El tema de seguidores, cuando ves los países donde te ven, te das cuenta que el lenguaje del niño no tiene nada que ver con el nuestro porque para ellas la barrera del idioma no importa, solo con los gestos o el contenido en sí, les parece divertido.

El tema de los niños siempre crea debate y vosotros lo sabéis por experiencia propia, ¿qué respondéis a los que critican la exposición que tienen vuestras hijas?

Sí es verdad que nos critican por la exposición de nuestras hijas, yo tampoco lo encuentro tan diferente porque toda la vida ha habido hijos de famosos y ha habido niños deportistas y actores y nunca hemos hecho nada que no han querido. Ellas son muy naturales. A veces la crítica es por no conocernos o por la imagen que, a lo mejor, se puede crear. A lo mejor cuando grabamos los vídeos familiares son muy locos, muy divertidos… Es un momento en nuestra vida, no siempre es así. También las personas, todo lo que desconocen a veces crea rechazo. Muchas veces hemos tenido propuestas de representantes y nunca lo hemos aceptado porque nunca nadie va a cuidar mejor que nosotros de nuestras hijas. Las ofertas comerciales hemos hecho pocas porque hemos buscado su estabilidad y felicidad.

Pero, ¿qué os llevó a comenzar con todo esto?

Lluis y yo creamos un canal de bromas porque en Estados Unidos empezaba a estar muy de moda esto de youtube. Luego, sí es verdad, que creamos un vlog familiar cuando hacíamos viajes y tenían aceptación.

¿Hace cuánto?

Hace cinco años. Vimos que el canal familiar tenía buena aceptación y las niñas querían crear su canal infantil y al principio era unboxing, que es lo que se llevaba. Pero nos llevaba mucho tiempo porque ya teníamos nuestro canal familiar. Un año y medio después insistieron con que querían su canal de juegos. Lo reactivamos y fue como un misil. Hacíamos cien mil suscriptores por semana. Siempre nos ha gustado mucho la fotografía y hemos sido muy creativos y este mundo nos gustaba y nos hemos ido reinventando porque las modas, desde que empezamos, han ido cambiando muchísimo. Es un campo en el que nos sentimos muy cómodos y creemos que conectamos muy bien con la gente.

Ahora a muchos niños les preguntas qué quieren ser de mayores y te dicen que youtubers, ¿creéis que saben lo que de verdad implica eso?

Para el niño que se pone delante de la cámara, creo que no. Creo que hay más trabajo si eres un niño actor que youtuber porque, al fin y al cabo, youtuber es el momento que grabas y ya está. Pero sí es verdad que detrás hay mucho trabajo. Pero eso no depende del niño sino del adulto. Nosotros recibimos muchos correos que dicen, ‘la vida está muy mal, voy a crear un canal de youtube’. No es tan fácil. No son tres minutos de enciendo la cámara, grabo y ya está. Hay mucho trabajo detrás. Tienes que crear un contenido que no haya visto el público, de una manera original. Cómo subes el vídeo, cómo lo editas, qué tags pones. Ahora youtube es algo muy grande y está muy supervisado y no puedes subir las cosas de cualquier manera. Nosotros con youtube tenemos contacto por si tenemos dudas, tenemos muy claras las normas de comunidad. Tienes una gran responsabilidad, no cuando empiezas, pero sí cuando creces. Esperan algo de ti que a veces no sabes si siempre estás preparado para darlo.

No sólo eso, es que 20M de suscriptores son muchos niños sobre os que influir, eso es una responsabilidad muy grande…

Claro, claro. Además, es que, cuando nosotros al principio grabábamos vídeos tampoco creímos que llegaríamos a esto y sí es verdad que nuestra inocencia a la hora de grabar era mucho más natural. Ahora ya eres muy consciente de que tienes unos niños detrás que son muy fans. Cuando contactos con ellos ves esa sensación de que el niño es fiel cien por cien y eso te crea la sensación de si llegarás al nivel o no. Es un trabajo para el que no hay vacaciones. Ahora tenemos cuatro canales y tientes que crear contenido para todos. Las Ratitas no lo hacemos siempre pero el familiar y el Itarte Show, sí que lo intentamos. YouTube nunca tiene fin.

Vosotros empezasteis hace cinco años, empezar ahora, ¿es lo mismo?

Hay muchos creadores de todo. Nosotros mismos a veces alucinamos con la cantidad de canales familiares o infantiles que hay. Está creciendo muy deprisa.

¿Por qué creéis que despuntáis vosotros?

Empezamos en una época en la que youtube no era conocido. Yo recuerdo hace tres años decir, ‘¿de qué trabajas? - ¿en qué? – en youtube’. A veces decías google para que los sonara. Este último año y medio la gente se está dando cuenta de los youtubers pero nosotros ya llevamos mucho tiempo oy ya hemos hecho nuestro camino, ya tenemos nuestros seguidores, es diferente al que ahora empiece. Aun así, el público es muy exigente y el niño es muy rápido, si no interesa, pasa.

¿Habéis notado mucha transformación en estos años?

Ahora los niños son mucho más exigentes. Hicimos una canción de lavar los dientes y en ese momento me di cuenta de que había 50 canales de youtube con la misma canción, el mismo vídeo, todos igual. Es cuando te das cuenta de que si no haces algo diferente… hay algo de todo. Entonces llegan a las Ratitas y ven una canción diferente y un vídeo totalmente diferente y se enganchan. Hay que ofrecer algo diferente.

Muchos niños se están acercando a la lectura a través de este tipo de libros que lanzan sus youtubers favoritos, ¿cómo valoráis eso?

Lo bonito sería que el niño se acercara a la lectura sin que sea un youtuber el que le diga, ‘este es mi libro, lee’. Pero sí es verdad que los youtubers han conseguido que el libro, para el niño, sea algo muy divertido, igual que ver un vídeo de youtube. Hemos conseguido algo bonito y a ver si así cambiamos la idea que todos se crean de los youtubers. Intentamos hacer algo bonito. También intentamos, en los vídeos familiares, marcar un poco el terreno youtube y decirle al niño que ver vídeos está bien pero que hay que marcar los tiempos. Si a veces se lo explica una madre, no hace caso, pero si se lo explica un youtuber que creen que es lo más para ello, a lo mejor sí hacen caso.

¿Cómo veis el futuro de esto?

Creo que youtube, poco a poco, y ya lo está haciendo, está perdiendo su esencia de creador que cogía su cámara y se grababa y creo que cambiará mucho. Antes entrabas y eran los creadores con su cámara, con esa inocencia y ahora ves que hay un contenido profesionalizado. Hay productoras, canales de televisión… se hace más difícil para los creadores pequeños porque compites con empresas muy grandes y estructuradas. Nosotros que somos Lluis y yo, y tenemos cuatro canales, y no somos nadie más, es muy difícil competir con esos canales. A veces me da pena porque se pierde esa esencia de creadores.

También hay cada vez más canales familiares, ¿qué te gusta y qué no te gusta ver en este tipo de canales?

Que no me guste, tampoco, pero de los que empezamos al principio, que creo que éramos tres canales, a todos los que se han ido creando… han visto que es un modo de vida y se han ido sumando. A veces es importante que no sólo tengas un título y una miniatura. Que el vídeo también tenga un contenido divertido para el niño y sí es verdad que, a lo mejor, te encuentras con canales nuevos que cuando entras no hay un contenido de nivel.