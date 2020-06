Cristina Boscá comparte su experiencia cuando sale a la calle enseñando su barriga de embarazada

Cristina Boscá está nuevamente embarazada, lo anunció ella misma hace unos días cuando ya está de cinco meses. Y sí, al ser el segundo, la barriga ha crecido más rápido y, la verdad, es que ya tiene un tamaño considerable. Y eso, claro, hay que lucirlo. O por lo menos eso es lo que piensa nuestra compañera de Anda Ya! Aunque claro, no todo el mundo se atreve a salir a la calle con la barriga de embarazada al aire.

Ella sí, ella siempre ha demostrado que la vida es mejor vivirla con la mayor naturalidad posible y eliminando el mayor número de tabúes, que, por cierto, en torno a la maternidad y el período de gestación, hay muchos.

“El otro día me hice esta foto para mis amigas. Me preguntaron si iba con la barriga así, al descubierto, por la calle. Y yo les dije que tal cual. “Ole tú “, me contestaron”, escribía sobre la forma en la que tiene de salir a la calle como orgullosa embarazada. Dicen que no hay nada más bonito que una mujer embarazada, entonces, ¿por qué nos cuesta tanto mostrarlo tal cual es?

Porque claro, Boscá es consciente de lo que generan sus decisiones: “El caso es que por la calle noto bastantes miradas cuando voy así... pero os juro que no soy consciente de si esto es habitual o normalmente la gente se la tapa”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristina Boscá (@cristinabosca) el 9 Jun, 2020 a las 11:55 PDT

Ella actúa como se siente cómoda y a gusto consigo mismo y si hace calor y el verano está al caer, ¿por qué no lucir barriga? Además, tiene un referente muy popular: “Me acuerdo mucho del capítulo de Friends en el que Rachel la lleva al aire y le dicen que “por qué no se cambia de camiseta...” y ella asesina con la mirada a cada uno que se lo propone. Calor... con un bebé dentro, se siente mucho calor! 😂❤️ A mí la verdad es que me encanta llevarla al fresco! “.

Pues no hay nada más que decir, al gusto de la embarazada.