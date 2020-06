La bonita reflexión de Cristina Boscá que confirma su segundo embarazo

Echar un vistazo al muro de Instagram de Cristina Boscá es darse cuenta de que el amor de una madre por su pequeño es infinito. Hemos compartido con ella la felicidad de criar a un hijo que ya tiene dos años. Y, además, lo hemos visto desde la realidad de la maternidad, porque ella no oculta las sombras de este proceso, pero sobre todo, desde la alegría y la vida que te da un bebé.

Ahora, esa felicidad va a estar multiplicada porque vuelve a estar embarazada. Y está ya de cinco meses como ella misma ha confirmado en su programa, en Anda Ya! No hemos podido más que alegrarnos por nuestra compañera porque sabemos lo feliz que le hace volver a estar embarazada y hemos querido conocer algunas curiosidades de cómo está siendo el proceso.

De momento asegura que en esta segunda ocasión "es mucho peor que la otra ocasión, nada que ver", asegura, "Juanan dice que no, que es igual y que no me acuerdo, puede ser porque es verdad que se te olvida todo, pero... muy desagradable". Antes del confinamiento ya estaba embarazada y recuerda un día en el que se tuvo que tirar al suelo de mal que se sentía.

"Claudia me miraba en plan, ¿qué te pasa? A ver si tienes el coronavirus", recuerda, "al poquito del encierro tuve muchísimo malestar, fatal, peor aun y luego estuve como doce días sin olfato ni gusto y me decían que a lo mejor es que había pasado el coronavirus...todo". Pero no se ha hecho las pruebas para confirmarlo. "La ginecóloga me dijo que no me preocupase que no había casos de que pasase nada, lo poco que se sabe es que no pasa nada, que está todo bien, que no me preocupe".

Muchos dirán que eso es porque lo que viene es una niña, que siempre dicen que dan peores embarazos. Lo cierto es que todavía no conocen el sexo del bebé, "como he ido tan poquito... voy el lunes y supongo que me lo dirán. Pero he ido tan preocupada, con mascarilla, sola, que lo último que me interesaba era saber si era niño, niña o qué". En cuanto a la preferencia, "la verdad es que me daría igual. Hombre, me haría ilusión niña pero es que me gustaría tener un tercero, imáginate, estoy loca".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristina Boscá (@cristinabosca) el 1 Jun, 2020 a las 11:58 PDT

Cristina está ya de cinco meses, ha sobrepasado con creces los tres meses que te suelen decir que mantengas de cautela antes de compartir la noticia. "Como estaban las cosas, como para desviar la atención o contar algo así. Hasta que no se ha calmado todo no he podido", explica.

Ahora le toca ir preparando a su primer hijo para la nueva llegada. "No se lo decimos mucho porque noto a veces como que le da rabia", confiesa, "habla del bebé pero tenemos una estrategia planteada porque hemos visto vídeos de psicólogos". Se ha enganchado a los consejos de Alberto Soler, "tiene un vídeo que se llama 'cómo presentar al hermano mayor el nuevo miembro' y si sigues las pautas mucho mejor". Estarán los cuatro solos cuando llegue el momento de conocerle, "hay una cosa que parece una chorradita pero que parece que funciona y es que Gabri le prepara un regalo y está un tiempo preparándolo, un dibujo o lo que le quiera regalar y el bebé, entre comillas, le trae un regalo a él". Pero asegura que se le ve ilusionado.

Casi tanto como ella que está deseando volver a tener un bebé, "ya tengo a Gabri mayor, independiente un poquito y sí que me apetece mucho y tengo ilusión por ver cómo se va a relacionar con el hermano o la hermana. Me apetece muchísimo. No me da miedo ni estoy agobiada sino que estoy deseando que llegue".

Emotivo anuncio en redes sociales

Tendrá que esperar a finales de octubre. De momento disfruta de poder compartir la noticia. Lo ha hecho en su programa y, en redes sociales, a través de un texto muy emotivo.

“Un día me desperté y supe que estaba embarazada. Vale, sí, antes me había hecho unas cuantas pruebas de embarazo… Pero con la lactancia ni siquiera tenía la regla, así que era más por ganas que otra cosa. Aun así, cuando lo comenté aquel domingo me miraban con ternura fiándose bastante poco de mi intuición. Pero esos mareos, esas náuseas… ¡eran inconfundibles! Cuando al día siguiente me hice el test y salió positivo, empezó la ilusión y el amor por esa nueva vida que se estaba creando en mí. ¡Qué sensación! “, relata sobre el momento en el que supo que la familia estaba a punto de aumentar.

De momento, su experiencia en la maternidad ha sido muy positiva. Ahora llega una nueva etapa que seguirá siendo un aprendizaje porque ningún bebé es igual a otro. “Estamos deseando completar esta familia preciosa de la que estoy tan orgullosa. Creo que después de dos años con Gabri podemos decir satisfechos que estamos criando lo mejor que podemos, con mucho amor, respeto, libertad y ¡risas! Os podría contar detalles que hacen la crianza agotadora, la inquietud por hacerlo bien, la autoexigencia que nos imponemos para que sea todo lo más perfecto posible… y es así. Pero sobre todo es fácil, fluye y nos lo estamos gozando.”, explicaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristina Boscá (@cristinabosca) el 5 Jun, 2020 a las 12:52 PDT

Pero como siempre, se aleja de la idealización de un momento como este y también comparte la parte menos agradable: “Al bebé que está en camino le espera un hogar que cuenta con lo más importante: amor, apoyo, respeto y mucha alegría. Eso sí, no han sido meses fáciles. He sufrido un malestar terrible durante las primeras ¡15 semanas de embarazo! La situación tan horrible que hemos vivido no ha ayudado. Ha sido muy duro pasar tanto tiempo prácticamente sin moverme. Eso, sumado a la montaña rusa de sentimientos por la tragedia que hemos vivido. Por suerte, lo peor ya ha pasado”.

Nos alegramos de que esté mejor, ahora le quedan cuatro meses por delante, pero parece que la cosa va mejor. “Desde hace 5 semanas estoy muy bien y con esa energía propia del segundo trimestre. ¡Y qué alegría por fin poder compartir con todos esta cantidad de emociones que llevo callando CINCO MESES, con lo que me cuesta ponerme filtro! Amigas, ¡EMPIEZA LA TURRA! 😂 Intentaré no ser cansina... Ah, y sí, estoy TREMENDA. @anglmar ❤️”.

No podemos más que mandarle un beso enorme a nuestra compañera y desearle que disfrute de esta nueva etapa.