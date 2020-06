BTS publica ‘We Are Bulletproof: The Eternal’, su nuevo vídeo

El séptimo aniversario de BTS se celebrará el próximo 13 de junio, pero como manda la tradición, han deleitado a sus seguidores con contenidos inéditos días previos a la llegada de esta fecha especial. Y si repasamos el calendario del FESTA 2020, el 11 de junio es uno de los días más esperados por los ARMY.

Su banda favorita ha publicado el videoclip de We Are Bulletproof: The Eternal, una canción que ya pudimos escuchar en su álbum Map Of The Soul: 7. Y como ya es de costumbre en los proyectos que publican, nos ha vuelto a regalar una lección de vida.

En las imágenes que componen este vídeo musical podemos ver a nuestros protagonistas en su versión de dibujos animados. Un estilo que ya nos ofrecieron en el vídeo de Make It Right. Pero esta vez son ellos los que aparecen en pantalla para regalarnos un toque muy emotivo.

El vídeo muestra la propia historia de los integrantes de la banda, quienes han tenido que enfrentarse a momentos oscuros, a sus miedos y a múltiples adversidades para poder convertirse en lo que son actualmente. Pero ellos lo tienen claro: no lo podrían haber hecho solos.

RM, Jin, Jugnkook, V, Jimin, Suga y J-Hope se han convertido en sus propios pilares fundamentales. En esos fieles acompañantes de aventuras que se apoyan mutuamente y que nunca se sueltan de la mano en cada decisión que toman. Así lo demuestran al menos en este videoclip, en el que nos muestran ese camino que han recorrido para crecer personalmente. Ahora son unos chicos a prueba de balas.

La publicación de este videoclip ha revolucionado a sus seguidores, quienes no han tardado en inundar las redes sociales con sus mensajes de emoción y sorpresa. Y es que ambos, tanto la banda como sus fans, han demostrado que mantienen una conexión inquebrantable. Tanto es así que ambos se cogieron de la mano para donar más de dos millones de dólares al movimiento antiracista Black Lives Matter. Un bonito gesto que ha sido aplaudido alrededor del mundo.