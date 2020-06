Vanesa Martín: 10 grandes éxitos de su discografía

Vanesa Martín ha escrito su nombre en la música de nuestro país y lo ha hecho en mayúsculas. Tanto que puede presumir de haber ganado el galardón a la Mejor Artista Femenina de nuestro país en los Premios Odeón. La conocimos en 2006 gracias a Agua, su primer álbum de estudio, que llegaba para demostrar al mundo su vocación por la música.

A partir de ahí, han sido cinco álbumes más lo que le han seguido, el último Todas Las Mujeres Que Habitan En Mí y en todos ellos, Vanesa Martín se ha mostrado absolutamente auténtica y única en su estilo, con un sello propio inconfundible. Ha cantado al amor, al respeto, a la valentía, a la igualdad…y no siempre lo ha hecho sola, ya que, cuenta con colaboraciones en su trayectoria como las de David DeMaría, Pablo Alborán, Malú, La Mari de Chambao o Kany García, entre otros.

10 canciones perfectas de Vanesa Martín

Elegir solo 10 canciones dentro de la discografía de Vanesa Martín no es una tarea nada fácil, ya que, todas ellas son poesía hecha música. Sin embargo, desde LOS40 hemos seleccionado algunas que no pueden faltar.

Durmiendo sola

Una canción que encontramos en la reedición de su disco Agua y que interpretó a dúo con David DeMaría. Una tremenda letra dedicada al desamor y al vacío que deja el fin de una relación.

Caprichoso

Fue el single con el que presentaba su segundo álbum de estudio, Trampas, en el año 2009. "Cuando no te tengo / Te busco, me pierdo y me consumo / Y cuando te encuentro / Se desvían mis señales de humo", ¿alguien que se sienta identificado con esta canción?

Polvo De Mariposas

Una de las más especiales dentro de Crónicas De Un Baile para cuyo videoclip contó con la presencia de Álex García. ¿El resultado? La mezcla perfecta entre romanticismo y nostalgia.

Sin Saber Por Qué

"Me siento torpe no se que me pasa / Hago todo al revés / Intento acercarme despacio a tu boca / Y allí provocar una encerrona loca / No, no lo hago bien / Si yo pudiera mirarte a los ojos / Y encontrarte sin más", así comienza esta canción que encontramos en su cuarto disco Crónica De Un Baile.

Te Has Perdido Quien Soy

Un poema hecho canción dentro de su quinto disco y uno de los más exitosos, Munay. Un álbum con el que la cantautora malagueña triunfó también en Latinoamérica, donde también se ha convertido en una artista muy querida.

Complicidad

Un tema del cual sacó una versión junto a Manuel Medrano dentro de Munay y que dice así: "¿Cómo lo resolvemos? / ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? / No me guardes en cajones lo que se merece incendios / Ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia".

Trabajando mano a mano con Carlos Jean, con quien ya lo había hecho años atrás, y de la mano de la actriz Adriana Ugarte, con quien cuenta en el videoclip, Vanesa Martín presentó esta bonita historia de amor y pasión. Un canto a la libertad, incluyendo el gesto de apoyo a la comunidad LGTBIQ+.

El significado de la frase "todas las mujeres que habitan en mí" hecho canción y videoclip, ya que, en él, Vanesa Martín hace referencia a seis de las mujeres que más han influido en su vida: su abuela, su madre Toñi, Lola Flores, Chavela Vargas, Alaska y Frida Kahlo.

Con la sensación de volar como metáfora del amor, este éxitos de la cantautora explica con caídas y vuelos todas las etapas de una relación en una de las canciones mejor acogidas por sus fans.

Canto A La Vida

Una de las creaciones más recientes de la malagueña y una de las canciones imprescindibles de la cuarentena. Un homenaje a todos los profesionales, así como un canto a la solidaridad. Además, todos sus beneficios han ido destinados a la Cruz Roja con el objetivo de ayudar en la crisis del coronavirus.

Sin duda, resulta prácticamente imposible quedarse solo con una canción de Vanesa Martín. ¡Nos encantan todas!