Conchita: “Parece que hay que sufrir o tener ansiedad para que ‘te merezcas’ que te vaya bien”

Conchita es de esas cantantes que no suelen llenar titulares peor que ha demostrado que su constancia y su amor por la música son suficientes para tenerla en cuenta. Sigue haciendo sus discos, compone para otros como David Bisbal y crece como persona gracias a situaciones tan duras como pasar varios días en coma tras dar a luz.

Está claro que el paso de los años le ha dado una visión diferente de las cosas. De hecho, acaba de compartir una reflexión sobre los prejuicios en la música que es digna de admiración.

“Prejuicios y cosas... Me costó mucho trabajo desprenderme de los prejuicios. Y aprendí a hacerlo por todas las veces que me juzgaron a mí y se equivocaron...no fueron pocas. Siguen siendo muchas. Aprendí que lo que piensan de ti los demás no es lo que tú eres”, empezaba diciendo hablando en primera persona y desde la experiencia personal.

“En la música cada uno hace su camino como puede. Algunos empiezan a tocar en bares desde muy jóvenes. Aprendiendo lo que es currárselo desde abajo, el boca a boca. El poco a poco. Unos suenan en la radio. Otros no suenan nunca. Unos tocan en garitos. Otros en teatros. Unos empiezan su camino en un plató de televisión. Otros en YouTube. Otros en la calle”, expone sobre los diferentes caminos para llegar a un objetivo común, el dedicar tu vida a la música.

Los caminos no son los mismos y eso genera envidias, comparaciones y prejuicios que no tienen mucha razón de ser: “Al que le costó años llegar le suele molestar que otros lleguen en tres meses...el que no suena nunca, juzga muchas veces a los que suenan. Esa frase que he escuchado tantas veces de unos a otros “a ver lo que les dura...” Entendí con el tiempo que todo el mundo hace lo que puede. Con su talento, con sus muchas o pocas tablas, con su largo o corto recorrido. Entendí que es una maravilla llegar rápido a un sitio donde se suele tardar mil años en sólo acercarse. Aprendí a alegrarme por ellos. Y seguir mi camino. Porque es el que has elegido, o a donde la vida te ha llevado...”.

Al final, todo es cuestión de apreciar lo que tienes, alegrarte por los demás y aprender de los obstáculos que te va poniendo la vida. Y parece que Conchita ha tomado buena nota. “Aprendí que no sirve de nada pensar que lo tuyo es lo mejor. Porque no es lo mejor. Porque lo normal es que cada uno, cante como cante, se mueva como se mueva, entiendas o no su manera de hacerlo...lo haga de la mejor manera que sabe y con la misma pasión que lo haces tú”, continuaba explicando.

Y todo esto viene a raíz de unos comentarios que ha escuchado sobre los concursantes de Operación Triunfo que acaba de finalizar su última edición. “He visto comentarios muy feos hacia la gente de OT, de gente que lleva más o menos tiempo en la música. Parece que hay que sufrir, tener ansiedad, meter 20 personas en un bar...para que ‘te merezcas’ que te vaya bien…ese famoso ‘no se lo merece’.....que esconde un ‘no has sufrido tanto como yo’”, continúa.

“Y es que al final se nos olvida la meta...y la meta era ser feliz no?? Dedicarte a lo que te gusta. La meta no era llegar antes o después que el de al lado. Y el camino no tiene que ser una competición. Porque si estás todo el rato asomándote a ver qué es lo que está haciendo el de al lado...te aseguro que, aunque estés en la cresta de la ola...nunca vas a ser feliz. Y la meta era esa no????”, concluye, dejando claro cuál es su objetivo en la vida.