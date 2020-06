El regalo de Edurne a David Broncano suscita bromas en ‘La Resistencia’

Edurne asistió a La Resistencia de David Broncano a promocionar Catarsis, su nuevo disco, y a llevarle un regalo muy especial al presentador.

Hace unas semanas, conocíamos una de las aficiones más disparatadas de la cantante: coleccionar figuras Funko Pop. Por lo que a Broncano le traía el muñeco cabezón de Vegetta, uno de los íconicos personajes de Bola de Dragón. Ha asegurado que tiene más de 220: "Estoy loca, lo sé".

Pero la sorpresa no acababa aquí. Ha manifestado que todos los que coleccionan Funko, no pueden comprar solo, así que le ha llevado una segunda figurita. "A mí me hace mucho ilusión porque creo que te va a gustar mucho. Es muy difícil de conseguir; está agotado en todos los sitios. Es unsuperheroe y sé que tú le vas a dar el valor que tiene", introducía Edurne.

El segundo muñeco cabezón que le entregaba era el de David De Gea, pareja de la artista y portero de fútbol. "Me gusta a mí", le decía el presentador. Mientras lo sacaba de la caja, Grison, colaborador del programa junto a Ricardo Castella, soltaba en tono jocoso: "¿Viene con las gafas y el bastón?", refiriéndose a las 'cantadas' que ha cometido alguna vez el guardameta. Algo que le ha provocado ser más de una vez el blanco de las críticas.

Edurne, tras escuchar el comentario, hacía oídos sordos e intentaba continuar la conversación con David Broncano, quien rápidamente abordaba las dos pregunta estrellas de La Resistencia: el dinero en el banco y el sexo en el último mes. La madrileña explicaba que el confinamiento le pilló en Manchester y que al volver a España tuvo que estar en cuarentena antes de volver a trabajar, por lo que este último mes ha mantenido pocas relaciones íntimas.