Dua Lipa conquista el Nº1 de LOS40 con ‘Physical’

El pasado 8 de febrero, Dua Lipa llegaba a lo más alto de la lista oficial de LOS40 con Don’t start now. Este sábado 13 de junio —cuatro meses después—, la británica de origen kosovar regresa al primer puesto, esta vez con Physical. De este modo, se convierte en la primera artista que este 2020 llega al número con dos canciones distintas. Ambas, extraídas de su segundo álbum, Future nostalgia.

En medio de tantos artistas que son flor de un día, Dua Lipa llegó para quedarse. Pese a su todavía corta carrera, ya ha sido líder de nuestra lista con otros tres temas: New rules (2017), One kiss (2018), con Calvin Harris, y Kiss and make up (2019), con BlackPink. En total, cinco números uno en cuatro años: una marca que no está al alcance de cualquiera.

Tuvimos la suerte de contar con ella en #LOS40EnCasa a principios de mayo y nos aclaró que el sonido ochentero de su segundo trabajo es reminiscencia de la música con la que creció de niña: “Fue un momento muy bonito en mi vida del que tengo muy buenos recuerdos; incluso ahora, escuchando música con mi familia, sigo teniendo ese sentimiento, así que quería aludir a esas emociones y recrearlo yo misma de alguna manera en el álbum”.

Ese aire retro ha conseguido conquistar a fans de todas las edades y superar incluso en repercusión a su primer disco, pues Future nostalgia ha sido número uno en Reino Unido (Dua Lipa se quedó en el #3), así como número #4 en la exigente lista de Estados Unidos. También ha sido número #3 de ventas en España. Este nuevo triunfo en LOS40 corrobora que estamos ante una de las solistas más grandes del momento. ¡Enhorabuena!