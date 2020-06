Edurne: “Por primera vez estoy haciendo las cosas a mi manera”

Han pasado cinco años desde que Edurne estrenó Adrenalina. Años de televisión, de componer, buscar y reencontrarse. Una temporada en la que ha conseguido "romper con todo" para crear Catarsis, su álbum más sincero y especial que recoge "su esencia al cien por cien". Un disco que acaba de estrenar y con el que pretender transmitir todo lo que ella siente al escucharlo.

"Tenía claro que quería un cambio", nos asegura. Algo que no hace sola, pues en el disco cuenta con tres colaboraciones, diferentes y especiales, que marcan la esencia de sus letras: Carlos Baute, Belén Aguilera y Andrés Suárez, con quien ha compuesto uno de los temas más especiales del repertorio.

Edurne presenta Catarsis, su séptimo disco, 4 de junio de 2020. / Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Image0

Pregunta: ¿Qué tal estas? ¿Cómo has pasado estos meses de confinamiento?



Respuesta: Bien, de momento estoy bien. Aunque yo no he estado en España, he estado en Manchester, lo he vivido prácticamente igual que aquí. No he salido en este par de meses, incluso unos días más. Pensando de una manera positiva, aprovechando para descansar, que ya sabéis que soy una persona que estoy siempre para arriba y para abajo, haciendo muchas cosas… He podido parar un poquito, frenar, disfrutar de casa, mi gente y mis perros, que los echo mucho de menos. Yo creo que al final es cuestión de paciencia, todavía nos queda un poquito, pero hay que ir pensando en positivo, ver la luz al final del túnel y poco a poco volver a la normalidad todo lo que se pueda.

Una de las partes fundamentales ha sido poder componer cada tema, transmitir historias que son muy personales

P: Por el coronavirus se aplazó el lanzamiento del nuevo disco, Catarsis, ¿qué tiene de diferente?



R: Lo más importante y lo que más feliz me hace es que es el primer disco en el que yo he estado involucrada al cien por cien. Es el séptimo álbum de una carrera de la que estoy feliz y muy orgullosa, pero por primera vez estoy haciendo las cosas a mi manera, como a mí me gusta. Me he involucrado tanto en la composición de cada tema, como en la producción y en el diseño. Todo se ha hecho con mucho mimo y mucho cariño. Siempre he tenido mi estilo pop, pero siempre he buscado que un disco sea bastante diferente al anterior. Me gusta innovar, ofrecer cosas diferentes al público. Entonces, en este caso, ciñéndome un poco al sonido actual, hay un sonido más latino. Hemos hecho una mezcla con el pop y de ahí ha salido cada tema de Catarsis.

Edurne: ‘Tal vez’ (en acústico) para LOS40

P: ¿Qué tipo de disco querías hacer cuando empezaste a pensar en Catarsis?



R: Tenía claro que quería un cambio. Estos años en los que he estado un poco más alejada de la música -no quiero decir retirada porque he seguido trabajando, aunque no haya sido como ahora, pero esto tiene muchos meses y años de trabajo-, quería buscar algo nuevo, algo diferente con lo que estuviera cómoda y me sintiera bien. Una de las partes fundamentales ha sido poder componer cada tema, transmitir historias que son muy personales, otras que no lo son tanto, pero creo que el poder de la música es lo que tiene, a la gente le sirve muchísimo en momentos buenos, malos, más felices… Historias en las que pueden sentirse identificados. Quería marcar una nueva era en mi carrera.

P: En el álbum está Carlos Baute, Belén Aguilera, Andrés Suárez... ¿Cómo ha sido trabajar con cada uno de estos artistas tan diferentes?



R: Ha sido un lujo y un orgullo poder contar con cada uno de ellos. Me encanta que sean tan diferentes entre sí, porque eso es lo que enriquece la música. Carlos Baute siempre va a ser especial porque desde un primer momento quiso apoyarme a muerte, me ha dado todo su cariño en un primer single después de tanto tiempo alejada de la música. Ha querido volver conmigo, me ha arropado, me ha mimado mucho y siempre le voy a estar agradecida de que me acompañara y siguiera a mi lado en un momento tan importante.

Belén es una artistaza, creo que tiene una de las mejores voces que tenemos en España. Es impresionante como compone, pero ella como persona es maravillosa y es un gustazo poder contar con ella. La de Andrés Suárez es una de las canciones más especiales que tiene este álbum. Tuve la suerte de conocerle en un evento, seguía su música porque creo que escribe con una magia y una luz impresionante, una esencia única. Surgió poder componer juntos y es uno de los momentos más especiales que guardo en esta creación de Catarsis. Estoy muy agradecida a los tres por querer formar parte de un proyecto tan especial para mí.

P: Dices que con este disco has sido más libre y feliz, ¿en tus anteriores trabajos estabas menos implicada o este lo sientes más tuyo, más personal?

R: Catarsis quiere decir que me he liberado de muchas cosas, me he purificado, y realmente cada paso que estoy haciendo estoy involucrada cien por cien y en anteriores discos no he podido estarlo. Estoy muy orgullosa de todos los discos, eso no lo cambio por nada, pero la libertad que he tenido con este no la he tenido antes. Catarsis es muy especial porque soy yo de verdad, recoge mi esencia al cien por cien.

Edurne presenta Catarsis, su séptimo disco, 4 de junio de 2020. / Photo by Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

P: ¿Has llegado a experimentar esa Catarsis? ¿Tiene para ti un significado especial?



R: Si, hay mucha gente que me dice: “Parece que has elegido el nombre perfecto para toda la situación que estamos viviendo”. Quería contar muchas cosas, dar a ver a la gente que, por primera vez, para mi es especial romper con todo lo anterior. Siempre da miedo romper con cosas, arriesgar, empezar algo de cero, pero creo que era la manera y no tenía otra opción. Entonces, pensando en como podría titular este disco, haciendo resumen, balance, de todo lo que había pasado, no solo con las canciones sino en general como me sentía yo, como podía transmitir, Catarsis reúne todos los significados que yo quiero mostrar a la gente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edurne (@edurnity) el 8 Jun, 2020 a las 9:57 PDT

P: Echando la vista atrás, ¿cómo recuerdas a esa Edurne de Despierta o de Ven por mí?



R: Me hace mucha ilusión pensar en ese primer disco, siempre va a ser especial. Era el sueño cumplido, el sueño deseado que cuando te entregan tu primer disco en la mano, dices “madre mía”. Recuerdo que tenía tanta ilusión… y lo sigo manteniendo. Creo que una de las cosas importantísimas y que no hay que perder, a pesar de todo, no hay que perder la ilusión en lo que estás haciendo y en lo que estás trabajando. Es verdad que esa ilusión la sigo manteniendo, con sus cosas, evidentemente, todos estos años de carrera, que son casi 15, te hacen madurar y evolucionar, pero la ilusión que yo tenía con ese primer disco lo sigo teniendo con este séptimo.

P: Toca saborear este disco, pero, ¿vamos a tener que esperar otros cinco años para el siguiente?



R: Espero que no. Me hubiera gustado muchísimo no haber tardado tantos años, pero quiero darle mucha vida a Catarsis. De momento no estoy pensando en un futuro disco, ahora mismo toca disfrutarlo. Quiero agradecer a toda la gente que durante estos cinco años me han estado escribiendo. Notar el cariño de la gente que quiere escuchar tu música, que quiere nuevos temas... es de agradecer saber que es un público que lleva conmigo tantos años, que ha vivido conmigo todas las etapas, todas las fases… Seguir contando con ellos es maravilloso.