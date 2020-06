Morat y Reik lanzan ‘La Bella y la Bestia’: mira la letra y el video

Ese mensaje en la botella

Ese vestido que dejaste

Esa canción que me recuerda

Que me olvidaste, que me olvidaste



Tanto dolor en una foto

Recuerdos de cuando llegaste

Te duele más porque me dicen

Que me olvidaste, que me olvidaste



Y si se apaga la luna

Y si se van las estrellas

Y se calla la música

Que me inventé por ella



Tal vez se acabe esta noche

Tal vez se borren sus huellas

Tal vez termine esta historia

De una bestia sin su bella

Que me obliga a no dejarte

Y no me deja olvidarte

Y no me deja olvidarte



Me duele lo que pudo haber pasado

Incluso más que lo que no pasó

Y así no más se te escapó el amor

Quizá fui yo quien lo dejó

Quizás fui yo el que di por hecho

Que ibas a estar en mi vida

Que nunca había una despedida

Y si se apaga la luna

Y si se van las estrellas

Y se calla la música

Que me inventé por ella



Tal vez se acabe esta noche

Tal vez se borren sus huellas

Tal vez termine esta historia

De una bestia sin su bella

Que me obliga a no dejarte

Y no me deja olvidarte



Y no me deja olvidarte

Que no me deja olvidarte

Y no me deja olvidarte

Y no me deja olvidarte



Y si se apaga la luna

Y si se van las estrellas

Y se calla la música

Que me inventé por ella



Tal vez se acabe esta noche

Tal vez se borren sus huellas (Tal vez se borre todo)

Tal vez termine esta historia

De una bestia sin su bella

Que me obliga a no dejarte

Y no me deja olvidarte



Y no me deja olvidarte (Que no me deja olvidarte)

Que no me deja olvidarte

Que no me deja olvidarte

Y no me deja olvidarte

Y no me deja olvidarte