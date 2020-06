Julia Medina publica ‘No Hablan Más De Ti’ con solo su voz y la guitarra

La voz de Julia Medina es hipnotizante, y prueba de ello es el nuevo lanzamiento que ha protagonizado el viernes 12 de junio. Nos referimos a la versión acústica de No Hablan Más De Ti, el tema que forma parte de su álbum No Dejo De Bailar.

La gaditana nos regala una auténtica delicia para nuestros oídos a través de su voz y el sonido de la guitarra. Ambos se fusionan en un vídeo en el que Julia expresa la emoción en cada uno de sus versos, contagiándonos de su amor por la música.

El acústico de No Hablan Más De Ti es el segundo que ve la luz en junio. Sucede a No Me Despedí, y a este le seguirán otras dos versiones que compartirá con sus seguidores en lo que queda de mes.

"Estas versiones acústicas forman parte de la búsqueda de la desnudez de las canciones que me acompañan en No dejo de bailar", señala la propia Medina. ¿Cuál será la próxima canción que versione con su guitarra?

Julia ha afrontado la crisis del COVID-19 con música, auque se ha visto obligada a aplazar los conciertos que tenía preparados para el 2020. Pero ahora ya ha confirmado las nuevas fechas de estos eventos, que darán el pistoletazo de salida el 11 de septiembre en Donosti.

Julia no deja de bailar, y nosotros, de escuchar su voz. Y tú, ¿ya has escuchado No Hablan Más De Ti?