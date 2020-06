El tuit de Bunbury sobre Bill Gates que se ha vuelto viral

Enrique Bunbury ha sido durante el fin de semana objeto de un encendido debate tras la publicación de un mensaje en su perfil oficial en redes sociales. El líder de Héroes del Silencio publicó un mensaje sobre Bill Gates que se ha vuelto viral.

Sin ningún texto que dejara clara su opinión, el solista maño publicaba un cartel sobre el día internacional de acción de #ExposeBillGates (#ExpónaBillGates) en todo el mundo. El llamamiento para el pasado 13 de junio decía "organiza un evento, sal a las calles, postea en las redes sociales y difunde la verdad sobre la agenda de control mundial de Bill Gates".

El mensaje de Bunbury llega apenas unos días después de que Miguel Bosé se convirtiera también en tendencia en toda España por un hilo en Twitter en el que también hablaba sobre algunas polémicas de las que el magnate multimillonario está acusado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Enrique Bunbury (@bunburyoficial) el 13 Jun, 2020 a las 8:40 PDT

Al igual que sucedió con el artista nacido en Panamá, las respuestas al músico de Zaragoza han llegado por miles y han sido de lo más variadas. Entre las miles de interacciones y respuestas, defensores y detractores han entrado al debate.

"No, Bunbury no caigas en agujero de las teorías de la conspiración", "Los que piden que no caigan en teorías de la conspiración... dejen de ser ingenuos, somos manejados por el poder económico y bill gates es parte del problema" o "Lo peor de todo esto es que... cuando salga a la luz cuando se demuestre... muchos de los que ahora insultan desprestigian y ridiculizan se van a montar al carro , y dirán que ellos ya lo decían hace mucho tiempo bla bla..." fueron algunos de los mensajes más respetuosos entre los que seguían el mensaje de Bunbury y el de quién lo criticaba.

Y como en todos estos casos, siempre hay quien se lo tomó con cierto humor. "No me jodas, Enrique. Dime que ha sido el CM y me das una alegría. Dime que ha sido Miguel Bosé... pero dime algo" o con el meme que se está volviendo cada vez más popular ante estas teorías: "Si te sumban los oídos es una cansion del Bumbury".