Miguel Herrán se ríe de sí mismo con un meme: “Estas son las cosas que me hacen feliz”

Cuando eres una de las caras más conocidas de la televisión española, es normal que las redes sociales creen memes con tus fotos. Es el caso de Miguel Herrán. El actor, que ha alcanzado la fama mundial gracias a su papel de Río en La Casa de Papel y de Christian en Élite, ha sido el protagonista del último meme que ha circulado por las redes sociales los últimos días y que tiene que ver con una de las series animadas del momento.

En el meme se compara a Miguel Herrán, que aparece haciéndose un selfie en el ascensor luciendo bíceps, con Morty, el protagonista de la serie Rick y Morty. Eso sí, con el Morty del episodio del segundo episodio de la tercera temporada llamado Rickmancing the Stone en el que el adolescente luce el musculado brazo.

Parece que la broma le ha hecho gracia a Miguel, quien no ha dudado en subir el meme ha su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “Estas son las cosas que me hacen feliz”. ¿Y a quién no?

El actor, que cuenta con más de 14 millones de seguidores y seguidoras en su cuenta, se ha tomado con mucho humor el meme. Seguro que también es fan de Rick y Morty y la comparación le ha sacado más de una sonrisa.

Durante estos meses hemos podido ver a Miguel Herrán en la cuarta temporada de La casa de papel, dando vida una vez más a Río. Además, el actor de 24 años ha anunciado el tráiler de Hasta el Cielo, la película española donde comparte cartel con Luis Tosar que llegará a los cines el próximo 28 de agosto.