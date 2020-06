Sergio Labrador es el DJ LOS40 Urban del mes y nos propone una playlist con sus canciones favoritas

Sergio Labrador (@sergiolabrador1) es el DJ del mes de LOS40 Urban. Nuestro compañero ha seleccionado cuarenta canciones para dar forma a la playlist con la que más vas a perrear este verano. Tracks imprescindibles para montar una pedazo de fiesta. Más de 50 temas que ya puedes escuchar aquí y en la nueva app de LOS40.

Inaugura la playlist TNK, el éxtio de Rosalía junto a Travis Scott. Una canción oscura y perfecta para adentrarnos en el mundo urbano de Sergio a través de este listado. En él tampoco faltan hits de tótems de la música urbana como Gente de Zona, Anuel AA, la imbatible Tusa de Karol G, temas de J Balvin, Bad Gyal, Paloma Mami, Omar Montes, Lennis Rodríguez o Nicky Jam, entre otros muchos.

Lo cierto es que LOS40 Urban es la radio más nueva de cuantas integran el Universo LOS40. Y aunque Sergio procedía de Ke Buena, nos cuenta cómo vivió los primeros momentos a los mandos de la recién estrenada nave:

"Con mucha ilusión y ganas de que la gente conociera en lo que llevábamos trabajando tantos meses con tanto cariño. Cuando subí la foto a mi Instagram, en la que contaba que arrancábamos en LOS40 Urban, estuve casi una hora decidiendo cómo lo decía y que escribía. Y viviéndolo todo lo nuevo con mucha intensidad, ya que nunca me había tocado hacer una entrevista desde el sofá de mi casa".

Le preguntamos cuál fue esa primera canción que pinchó y explica: "La primera que lancé fue KEII de Anuel. Pero recuerdo cuando presenté TUSA por primera vez en Los40 Urban; lo di todo en el estudio mientras la presentaba (...) y sí, Tusa tenía que estar en la playlist".

Hay himnos, novedades, temazos de chill, perreo intenso… es la playlist perfecta para fluir más...

Sergio Labrador lleva el ritmo de la calle en la sangre. "He escuchado mucho reggaeton. Me gusta bailar y me gusta salir de fiesta, así que imagínate… Yo creo que en mi grupo de amigos y donde me crié, el reggaeton era algo que teníamos día a día presente. Cuando tenía catorce años también me dio muy fuerte con el R&B (Ne-Yo, Usher, Craig David, Justin Timberlake…)", cuenta el locutor.

Como leitmotiv, Sergio cuenta: "Cuando me puse manos a la obra. Mi única idea era: “pon esas canciones que tienen que estar sí o sí en esa fiesta épica que todos vamos a hacer cuando todo esto pase” (...) Es una playlist para quien quien necesite un chute de energía. Y dentro había que incluir también muchas de las canciones que solo suenan en Los40 Urban que como dice: es el ritmo de la calle".

¿Y el tema más especial de esta playlist? ¿Esl que le recuerda a alguien especial? No tiene inconveniente en revelar que es Pegamos Tela de Lérica, Omar Montes y Abraham Mateo.

En esta playlist "hay himnos, novedades, temazos de chill, perreo intenso… Es la playlist perfecta para darle al play y montarte el show. Yo creo que con ella se fluye fácil. Que debemos fluir más…"