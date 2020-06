Carlos Jean celebra su cumpleaños estrenando Wild world, su nueva canción

"Tengo dos noticias: una buena y otra brutal. La buena es que hoy es mi cumpleaños. La brutal es que acabo de sacar mi nuevo single #WildWorld y puedes hacerme un regalazo compartiéndolo 😉". Con este mensaje Carlos Jean ha estrenado oficialmente Wild world, su nueva canción.

Se trata de un tema que el músico y productor ha compuesto desde casa durante el confinamiento y con la única ayuda de su familia. Wild world supone además el debut como director y editor de su propio vídeo. "Soy músico, productor, DJ, publicista y este confinamiento ha sido una oportunidad para seguir creciendo. He aprendido de fotografía, diseño y edición de video! Una de las sorpresas de #WildWorld es que el videoclip lo he realizado yo de principio a fin! Cómo crees que lo he hecho? #InténtaloDistinto" publicó el intérprete en su perfil oficial en Instagram.

La nueva canción de Carlos Jean intenta "transmitir algo más que buen rollo. Estamos mucho más unidos de lo que parece con esta realidad que nos ha tocado vivir. #WildWorld es un cántico al mundo de los abrazos que tanto echamos de menos". Así lo ha explicado el artista en sus redes sociales donde ha dejado algunas imágenes de su presencia digital en diferentes países del mundo.

Entornos urbanos y naturales se entremezclan con la omnipresente figura del artista que ha utilizado la técnica del 'chroma' para siluetearse y poder viajar por todo el planeta sin salir de casa. "#WildWorld es una mirada al mundo y las ganas que tenemos de salir de casa!" confesaba hace unos días antes de participar en la recepción real a distintos personajes de la cultura.

El vídeo de la canción termina con unas palabras dedicadas a los afectados por la pandemia mundial del coronavirus Covid-19: "A todas las personas que han sufrido de algún modo la crisis del Covid-19".