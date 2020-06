Las emocionantes palabras de Camila Cabello contra el racismo y la transfobia

Camila Cabello no se anda por las ramas. Desde que la conociéramos en Fifth Harmony la solista ha demostrado ser una mujer con claras convicciones y que no duda a la hora de decir lo que quiere.

En los últimos meses la hemos visto muy activa intentando concienciar a sus seguidores de la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias sobre la pandemia. Pero en las últimas semanas hemos descubierto que en la sociedad siguen vivos otros 'virus' como son el racismo y la transfobia.

Camila Cabello no ha dudado en dejar un emocionante mensaje en sus perfiles oficiales en redes sociales en el que reivindica el amor libre en el mes del Orgullo y clama contra las últimas medidas racistas y transfobas del gobierno estadounidense.

"Este mes es el mes del Orgullo. Tengo tanta admiración y respeto por la comunidad LGBTQi, esta comunidad incluye a algunas de las personas más valientes, amables y fuertes que conozco. Me enseñan con su ejemplo lo que significa ser fiel a ti mismo y a tu corazón, lo que significa ser valiente, lo que significa ser feroz y amable en cada paso del camino y vivir TU verdad, no importa lo difícil y aterrador que pueda ser amar a quien quieras amar. Feliz mes del Orgullo" escribió la cantante nacida en Cuba.

"En medio de una de las peores epidemias de violencia contra las personas transgénero negras, Trump decidió finalizar una ley que elimina las protecciones de la era del presidente Obama para los pacientes transgénero que se enfrentan a la discriminación en la atención médica. No estamos donde debemos estar, tenemos que contraatacar. Por favor, vayan a mis historias de Instagram donde pueden encontrar una lista de organizaciones a las que apoyar. Yo hoy donaré a @translawcenter" finalizó su mensaje Camila Cabello.

Esta es una de las muchas organizaciones que apoyan a la comunidad LGQBTi y que pelea por "mantener vivas, prosperar y luchar por la liberación a las personas transgénero y no conformes con el género".

Una comunidad que sigue luchando por sus derechos pese a los problemas por no poder salir a la calle en sus ya tradicionales marchas por todo el mundo en este año en el que nuevos iconos del entretenimiento están reivindicando el amor libre.