Adele comparte las emociones tan contradictorias que le ha causado la serie ‘I may destroy you’

Adele nos tiene muy confundidos. Su estado físico, tras el divorcio, ha cambiado completamente y ya no parece la misma chica siquiera. Por eso, quizás, estamos esperando con unas expectativas muy altas su próximo disco, para comprobar cómo ha reflejado en la música tantos cambios en su vida.

Pero parece que, de momento, prefiere hablar de otras cosas antes de hacerlo de su disco. Ella que no es muy activa en redes, ha acudido a ellas para dejar constancia de lo mucho que se ha enganchado a una nueva serie.

“I may destroy you es lo mejor que he visto en la televisión británica desde hace años!”, aseguraba sobre esta serie creada y protagonizada por Michaela Coel a partir de una experiencia propia.

Estaba trabajando en la serie Chewing Gum como guionista y actriz. De hecho, ganó un BAFTA a mejor actriz de comedia por este trabajo en 2016. Una noche fue violada pero solo recuerda lo sucedido a través de flashbacks. En aquel momento, los productores de la serie le obligaron a cumplir los mismos plazos que habían acordado y no tuvieron en consideración lo que le había ocurrido. Esto es lo que se recoge en el primer capítulo de su nueva serie que se ha estrenado en HBO este 15 de junio y que tanto ha enganchado a Adele.

Coel, que también es poeta y cantautora, se ha convertido en todo un icono del movimiento #MeToo en el Reino Unido y denunció lo que le había sucedido durante el Festival de Edimburgo donde habló sobre sexismo y racismo en la industria audiovisual. No dudó en reproducir las primeras palabras que le dijo un productor británico en su primer encuentro: “¿Te haces a la idea de las ganas que tengo de follarte ahora mismo?”.

Uno de los temas centrales en torno al que gira esta nueva serie es el del consentimiento sexual que no se reduce solo a decir si o no. “Ve a verlo en iplayer ahora mismo. Es saludable, incómoda, hilarante pero terriblemente triste y luego incómoda...”, aseguraba Adele, “y luego te hace toser un poco sin razón y también te hace poner la tetera sin razón, podrías fingir que necesitas hacer pipí”, continuaba haciendo referencia a las excusas que uno pone cuando ve una serie y busca el modo de disimular lo que está produciendo en uno mismo.

“Te pica un poco, te hace preguntar a tus chicas cosas que no les habías preguntado antes. ¡Y luego te dan ganas de salir corriendo a la calle y reírte como una loca para luego llorar durante horas! ¡Nunca había sentido tantas emociones a la vez! Absolutamente fantástica 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 “, añadía la cantante.