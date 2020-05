Una Adele irreconocible reaparece en redes para agradecer las felicitaciones

Vale que el cambio físico de Adele se ha convertido en una de las mayores sorpresas para sus seguidores en los últimos años, pero la reaparición de su artista favorita en redes sociales ha sido su mayor regalo. ¡Está viva! ¡Adele está viva!

La cantante británica, de la que llevamos sin escuchar nuevos proyectos musicales desde 2015, ha dado señales de vida en su cuenta de Instagram. Y lo ha hecho para agradecer las felicitaciones de cumpleaños en una imagen en la que luce un espectacular vestido negro ceñido.

"Gracias por el amor de cumpleaños. Espero que estéis todos a salvo en estos tiempos tan locos. Me gustaría agradecer primero a nuestros trabajadores esenciales que nos mantienen a salvo mientras arriesgan sus vidas. Sois nuestros ángeles de verdad. 2020 vale, adiós, gracias", señala en dicha publicación.

La nueva imagen de Adele no ha tardado en revolucionar las redes sociales. Y no es de extrañar, ya que la cantante se ha mostrado tímida al compartir su cambio físico al mundo, por lo que han sido escasas las ocasiones en las que lo ha enseñado. Pero no importa el número de veces que lo haga, nunca dejará de sorprendernos.

Según una fan con la que coincidió en sus vacaciones en El Caribe, la británica ha perdido alrededor de 45 kilos, lo que se había convertido para ella en "una experiencia positiva". "Parecía muy feliz y estaba espectacular. Parecía tener confianza", señaló la seguidora con la que charló. Y es que, a juzgar por la sonrisa que nos regala en esta última publicación, no cabe ninguna duda de que Adele vive una de sus mejores etapas personales.

Ahora solo le falta dar ese empujón en el mundo laboral para volver a ofrecernos nuevos proyectos musicales con los que irrumpir las listas de éxitos. Lo último que pudimos escuchar de nuestra protagonista es su tercer álbum de estudio 25, que vio la luz en noviembre de 2015. Desde entonces, sus seguidores esperan impacientes el regreso de su artista favorita. Ella, mientras tanto, se ha asegurado de que su vuelta a la industria no pase desapercibida, y estamos seguros de que, cuando lo haga, dará mucho de qué hablar.

