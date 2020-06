Miguel Ríos: sus 10 mejores canciones

Mencionar a Miguel Ríos es hablar de una de las voces más importantes de la música de nuestro país y, concretamente, de uno de los íconos del rock en español. Más de quince álbumes de estudio y premios tan reseñables como Grammy Latinos, Premios Ondas o Premios de la Academia de las Artes y las Ciencias avalan una carrera musical intachable.

Un sonido auténtico y unas letras poéticas combinadas con el sonido de las guitarras, han hecho de la música de Miguel Ríos una de las más inconfundibles de nuestro país, convirtiéndose en una referencia y fuente de inspiración para muchos que llegaron detrás.

Desde el seno de una familia humilde de Granada hasta convertirse en una estrella del rock, viviendo una década de los ochenta repleta de triunfos en todo el mundo. Una trayectoria llena de aventuras que el músico no dudó en plasmar en su biografía, titulada Cosas Que Siempre Quise Contarte, publicado en 2013. Sin ninguna duda, ¡una vida entregada al rock!

Las 10 mejores canciones de Miguel Ríos

Recopilar tan solo una decena de canciones de entre la inmensa trayectoria musical de un artista de la talla de Miguel Ríos no es tarea fácil. Aún así, hemos reunido 10 de sus creaciones que, indudablemente, forman parte de la historia de la música nacional.

Bienvenidos

Comenzamos, como no podía ser de otra forma, dando la bienvenida a todos los hijos del rock and roll, algo que Miguel Ríos lleva haciendo desde 1982, cuando presentó la que se convertiría en un himno del rock en castellano y una de las más emblemáticas de todas sus canciones.

Himno A La Alegría

La canción más exitosa de toda la carrera de Miguel Ríos y la que le catapultó al reconocimiento internacional. Una versión de la novena sinfonía de Beethoven con el inconfundible toque de Miguel Ríos que grabó en 1969 y aún a día de hoy, es un imprescindible de nuestra música. Su fama internacional la adquirió bajo el título A Song Of Joy, la versión en inglés.

Santa Lucía

Puede que de todas las baladas de Miguel Ríos, ésta sea la más popular de sus más de 50 años de carrera. La encontramos dentro de Rocanrol bumerang, lanzado en 1980.

El Blues Del Autobús

Una de las más versionadas de la carrera de Miguel Ríos y también una de las más populares. Una canción en la se cuenta cómo es la vida de un músico, yendo de un escenario a otro cada vez en un sitio diferente y cómo la vida personal queda relegada a un segundo plano por amor a la música.

El Rock De Una Noche De Verano

La canción que daba título a su doudécimo disco de estudio en 1983 conquistó a todo su público gracias a un ritmo frenético, al sonido envolvente de las guitarras y a la esencia rockera inconfundible con marca de la casa.

No Estás Sola

Un tema que forma parte de El Rock De Una Noche De Verano y que resulta tan reconfortante como positivo. Para muchos, trata sobre la compañía que ejerce la radio en las noches solitarias de tantas personas: "No estás sola / Alguien te ama en la ciudad / No tengas miedo / Que la alborada llegará / No estás sola / Te queremos confortar / Sal al aire / Cuéntanos de lo que vas / La noche es así / Rubia, no olvides sonreír / Que mañana / Empiezas a vivir".

Todo A Pulmón

Un tema imprescindible que aparece en el disco La Encrucijada en 1984, un álbum del que también destacan temas como Niños Eléctricos, Nos Siguen Pegando Abajo o El Rock No Tiene La Culpa.

El Sonido De La Ciudad

Ritmo acelerado para una vida frenética, así es como Miguel Ríos reprodujo como suenan las grandes ciudades, todo ello con un sonido de lo más ochentero: "Es el sonido de la ciudad / El pulso loco de la vida urbana / Es el rugido que golpea la calle / La estridencia cotidiana / Son los sonidos de la ciudad / El pulso loco de la vida urbana / Es el poema que golpea de calle / La balada cotidiana".

El Blues De La Soledad

Un tema que se encuentra dentro de su álbum homónimo, publicado en 1989 y con el que ponía fin a una dorada década de los ochenta, llena de triunfos. Esta balada cuenta con una preciosa letra formada por Joaquín Sabina.

Memorias De La Carretera

La encontramos dentro del vigésimo segundo álbum de Miguel Ríos, publicado en 2008 bajo el título Solo o en compañía de otros. Dentro del cual, Memorias De La Carretera destacó haciéndose un hueco entre las canciones imprescindibles del rock nacional. Tanto que, Apple Music la consideró una de las 100 mejores canciones del rock en castellano, situándola en el puesto 14.

Bonus Track: Vuelvo A Granada

Un homenaje a su ciudad natal con el sentimiento común de cualquiera que en algún momento haya abandonado su lugar de origen y cómo volver al hogar puede ser una sensación llena de felicidad.

Una lista en la que no nos olvidamos de otros grandes éxitos como El Río, Penélope, Directo Al Corazón, La Reina del Keroseno, Reina De La Noche o El Ruido De Fondo.

Y tú, ¿con qué canción de todas las imprescindibles de Miguel Ríos te quedarías?