Las chicas de BLACKPINK cambian sus looks para su comeback

Ya es oficial que quedan unos días para escuchar lo nuevo de BLACKPINK. Después de largos meses de espera, sus seguidores harán una primera toma de contacto con el nuevo álbum de la girlband el próximo 26 de junio.

Las chicas han anunciado el lanzamiento de How You Like That, el primer sencillo de este gran proyecto que verá la luz en septiembre. Así lo han anunciado a través de las redes sociales, donde además han compartido unas imágenes promocionales en las que nos muestran sus nuevos looks.

En el caso de Lisa, podemos verle su nueva melena roja pasión, con la que podría representar el fuego. Su compañera Jennie ha apostado por un degradado de blanco a negro que ha revolucionado a sus seguidores. Rosé nos ha sorprendido con una cabellera grisácea y, por último, Jisoo, rompe con los esquemas con un potente negro carbón.

How You Like That será la primera canción propia de la girlband que sus seguidores escuchen tras el lanzamiento de Kill This Love el 4 de abril de 2019. De momento se desconocen más detalles de este nuevo sencillo, aunque muchos aseguran que no tardará en revolucionar las listas de éxitos internacionales.

Algo similar hemos podido comprobar con Sour Candy, la canción que BLACKPINK comparte con Lady Gaga en el disco de la cantante. Su lanzamiento fue todo un éxito, convirtiéndose en una de las colaboraciones más sonadas del 2020.

Lo cierto es que How You Like That no es el único avance que podremos escuchar del nuevo álbum de las artistas de K-Pop. Según anunció su propia agencia, también nos deleitarán con proyectos en solitario hasta septiembre, fecha en la que finalmente harán su comeback oficial. Y tú, ¿tienes ganas de escuchar este nuevo y prometedor disco?