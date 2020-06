Julia Medina versiona una canción de Demi Lovato que conquista a Sara Carbonero

Julia Medina continúa en la búsqueda de la desnudez de sus canciones. Durante este mes nos está enseñando que, para hacer música, muchas veces lo único que necesitas es la voz y la guitarra, simple y llanamente, como ya lo ha demostrado con los acústicos de No me despedí y No hablan más de ti.

La cantante gaditana ha anunciado que esta semana estrenará la versión acústica de No dejo de bailar, canción que pone título a su primer álbum. Para celebrarlo, ha versionado una de las canciones más bonitas de la discografía de Demi Lovato.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julia Medina (@juliamedina) el 16 Jun, 2020 a las 3:55 PDT

Catch Me ha sido la canción con la que la artista nos ha dejado, en apenas un minuto, absolutamente encandilados. Hasta Sara Carbonero ha expresado su admiración al escuchar la cover que ha hecho. "Impresionante", le comentaba la presentadora, y no era para menos.

Algún que otro fan ya le ha preguntado que para cuándo la colaboración. ¿Qué te parece la idea?