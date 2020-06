Danna Paola: “Decir que me gusta estar sola no quiere decir que no me guste el amor”

Danna Paola se ha convertido en una de las estrellas del momento. La artista mexicana no solo ha protagonizado una de las series más vistas de Netflix, Élite, dando vida a Lucrecia durante tres temporadas; también ha conquistado la industria musical con hits como Mala Fama, Final Feliz o Sodio.

Durante la cuarentena, Danna no ha parado de trabajar y ha lanzado dos temas nuevos: Contigo y Sola. ¿El resultado? Que ambas canciones se hayan colado en la lista de canciones más escuchadas de las plataformas de streaming. De hecho, solo en Youtube suman millones de reproducciones.

Pero ser una de las artistas del momento tiene sus consecuencias y la joven ha tenido que tomarse unos días para descansar de las redes sociales, donde todo el mundo opina sobre su vida. Y es que Danna es toda una estrella que suma más de 24 millones de seguidores y seguidoras en Instagram.

Para hablar sobre su música, su despedida de Élite y la presión mediática, Danna se ha conectado desde México con nosotros en el último LOS40 Live. Al otro lado de la pantalla ha estado nuestra querida Cris Regatero, quien ha empezado preguntándole por Sola.

“Creo que Sola me describe en este momento emocional y personalmente”, empieza diciendo Danna. La artista confiesa que tuvo que reescribir la canción entera antes de lanzarla: “La idea original no tiene mucho que ver con mi mood emocional, quería agregarle más cosas. Justamente el beat nuevo lo escribí hace nada”.

Además, sobre la letra, Danna ha querido dejar claro cuál es su posición: “El decir que me gusta estar sola no quiere decir que no me guste el amor o estar enamorada. Yo soy una romántica muy heavy y me enamoro muy fácil. Además, me inventan un montón de novios y yo ya no sé. Me estresa y me desespera. Pues no, estoy sola”.

“Claro que he tenido novios, pero siempre me ha gustado tener mi vida emocional en privacidad. Creo que es algo muy privado porque das pie a que todo el mundo pueda opinar”, asegura la artista mexicana sobre los numerosos rumores acerca de sus posibles relaciones.

Cris ha querido preguntarle si piensa que los medios revisan mucho más la vida personal de las artistas femeninas que la de sus compañeros: “Justo. Creo que el machismo esta a full en muchas cosas. Siempre a la mujer se le va a señalar mucho más. Por eso escribí en su momento Mala Fama. Hay que romper con los esquemas y decir que no hay líneas”.

Además, Danna ha asegurado que sus canciones son como un diario para ella y están inspiradas en cosas que le pasan.

Lo más loco que ha escuchado sobre ella misma

Fruto de los rumores de la prensa del corazón, Danna Paola ha escuchado todo tipo de cosas sobre ella que eran mentira. “Hace poco se especuló sobre dónde vivía y había una vídeo en Youtube que decía que tenía una fortuna valorada en más de 20 millones de dólares”, dice Danna sobre lo más loco que ha escuchado sobre ella.

“Últimamente me han inventado muchas cosas. También leí que tenía un hijo por ahí”, ha asegurado la artista.

Más detalles sobre su colaboración de Lola Índigo

“Tenemos planeadísimo hacer el videoclip, ya sea en Madrid o en México o dónde nos toque”, dice Danna Paola sobre su esperadísima colaboración con Lola Índigo. “También Denise Rosenthal forma parte de esta canción. Somos tres mujeres de diferentes nacionalidades en una canción muy potente”, asegura la artista.

“Para mí trabajar con Lola es algo que deseaba desde hace un montón. Es un mujerón, divina e increíble”, ha continuado diciendo. “Solo puedo decir que la canción se llama Santería, porque es algo que Lola ya ha dicho, y que es muy empoderada”, ha dicho la cantante.

Spin off de Élite con Lucrecia en Nueva York

Aunque hayan pasado casi cuatro meses desde el estreno de la tercera temporada de Élite, sus personajes siguen dando que hablar. Una de las peticiones que más se han visto en redes a sus creadores es un spin off sobre la vida de Lu en Nueva York.

“Para mí Lucrecia es un personaje que lo llevo en el corazón. Ha marcado mi carrera y como actriz he disfrutado muchísimo”, empieza diciendo Danna cuando le han preguntado sobre el tema.

“Te das cuenta de que el personaje ha tenido un arco emocional hasta llegar a graduarse, con todos los errores que ha cometido y las maldades que ha hecho, pero que ha valorado lo que tiene alrededor y por eso se va con Nadia a Nueva York”, continúa explicando.

“De hecho, en Sola recuperé una de las frases tan icónicas de Lu de la tercera temporada que es ‘I have feelings bitch’ y lo dejé en la canción”, sigue diciendo. “Me encantaría el spin off, habrá que decírselo a papá Netflix. Yo encantada. Sería muy al estilo de Lu pero con muchas maldades”, ha concluido entre risas.

Luego, Danna se ha enfrentado a uno de los retos más gamberros de Karin Herrero. El presentador de LOS40 ha puesto a la méxicana a prueba y le ha hecho elegir entre dos opciones. De este modo, la artista ha tenido que escoger etre algunos de sus amigos y amigas como Ester Espósito, Sebastián Yatra o Jorge López.