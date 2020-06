Raoul (‘OT’) sube una foto completamente desnudo por error a sus redes sociales

Conocimos a Raoul hace tres años cuando se convirtió en uno de los concursantes de Operación Triunfo 2017. El triunfito emocionó a la audiencia con canciones como Million Reasons o Every Breath You Take. Una vez fuera de la academia, el joven ha continuado labrándose un futuro como cantante. Ha lanzado canciones como Tus monstruos o Estaré ahí y ha participado en el musical de La Llamada, interpretando temas de Whitney Houston.

Este miércoles 17 de junio, Raoul ha tenido un pequeño descuido en su cuenta de Instagram, donde suma más de 340 mil seguidores y seguidoras, compartiendo en sus historias sin querer una foto donde aparecía totalmente desnudo en la ducha. Eso sí, el cantante ha reaccionado a los pocos minutos y ha decidido borrarla-

Además, el joven ha querido pedir disculpas a través de su cuenta de Telegram: “Soy muy torpe con el botón, amigos. Al revés nunca me pasa. Lo siento, Sé que no tengo que subir públicamente qué cosas. Perdón por la torpeza”.

El joven, también ha querido dirigirse en su disculpa a todas aquellas personas que lo critican: “Hay que celebrarse y sentirse a gusto con uno mismo”.

Aunque Raoul haya borrado la foto, en pleno siglo XXI, las redes sociales habían hecho ya pantallazo y la imagen circula en internet. Eso sí, todos son halagos hacia el cantante.

En las últimas publicaciones de su cuenta de Instagram, el ex triunfito ha compartido varias fotos donde aparece luciendo torso. Parece que el catalán se ha tomado en serio el entrenamiento durante el confinamiento y ahora está totalmente preparado para el verano.