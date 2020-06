El beso en la boca de Maite Galdeano y Labrador: ¿Nueva pareja a la vista?

Lo que no hayamos visto en televisión... Telecinco acaba de estrenar su nuevo programa, La caja fuerte, y en apenas unos días ya ha habido broncas, besos y reconciliaciones de todo tipo. Y no nos extraña, porque con el casting que participa, da para más de un reality del estilo.

Así, parece que ya tenemos la primera pareja del programa: Maite Galdeano y Labrador. Como lees. La madre de Sofía Suescun y el exsuperviviente se "están dejando llevar" y se han comido a besos delante de todo el mundo, que se han quedado alucinando con lo que estaba sucediendo. Además, participa con su hijo Cristian.

"No tengo ningún problema en dejarme querer, si me dan amor bienvenido sea", exclamaba Labrador sobre la situación con su compañera, quien ha decidido que el tiempo decida lo que tenga que ocurrir: "Voy a dejarme llevar y que fluya... Estoy muy tímida, hace 5 años que no pasa nada...", confesaba Maite. ¿Estamos ante un nuevo amor?

Sofía Suescun, hija de Maite, se ha quedado anonadada viendo las imágenes de los tortolitos. Tanto, que ha compartido en su historia de Instagram el encuentro con las palabras "Pero mamáaaa". Aun así, como ha señalado en varias ocasiones, lo único que quiere es que su madre vuelva a encontrar el amor, por lo que todo lo que le haga feliz, a ella también se lo hará. "Sofía, ve haciendo un hueco en el ático", escribía en sus redes.