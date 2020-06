Un Jorge Javier Vázquez emocionado lanza el mensaje más bonito a Mila Ximénez

Este martes, Sálvame dio su noticia más triste: Mila Ximénez, colaboradora habitual del programa, tiene cáncer del pulmón. Lo contó la propia Mila, que entró por teléfono para explicar porque llevaba más de diez días sin ir a trabajar.

"Tenía muchos dolores en el programa de La ultima cena. Me dolía mucho la espalda, fui al Deluxe y me tuve que poner una inyección. El lunes me dijeron que tengo un tumor. Un cáncer de pulmón. Ese es el diagnóstico. Tengo un cáncer. Me lo van a tratar, vamos a hacer quimioterapia y radioterapia", explicó la colaboradora, que añadió: "No es un tratamiento muy agresivo. De esta salgo, no va a poder conmigo este bicho ni de coña".

A continuación, sus compañeros de Sálvame quisieron hablar con ella para animarla. "Intuía que pasaba algo y no tuve el coraje de afrontarlo contigo. Tengo clarísimo que esto es un pequeño obstáculo. Lo que pasa que al principio es como un shock, pero lo tengo clarísimo. Las cosas negativas que me han pasado en la vida y que te han pasado a ti sabes que después tienen algo positivo. Eso lo vamos a encontrar", le dijo María Patiño.

Especialmente emocionante fue el discurso de Jorge Javier Vázquez: "Entiendo que este tipo de situaciones nos dejen en shock, pero creo que el mensaje con el que tenemos que quedarnos es que hay que luchar, hay que hacer frente a los problemas y no hay que venirse abajo. Entiendo la preocupación de todos, pero hay muchísima gente que está luchando y que está viviendo, conviviendo y que incluso lo vence. Tenemos que estar todos muy arriba".