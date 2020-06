‘La casa fuerte’: Oriana rompe con Iván y confiesa que podría estar embarazada de él

La relación entre Oriana Marzoli e Iván González en La casa fuerte apunta a que va a ser el culebrón del verano.

Desde que entraran al reality, ambos confesaron que habían tenido relaciones semanas antes y que se estaban conociendo, solo que ella parecía mucho más interesada en él.

Han pasado pocos días y eso parece demostrarse. Tanto, que ella se ha cansado y ha cortado con él, no sin antes protagonizar una bronca legendaria.

"No te quiero ver en el vida, que ojalá te mueras!"

Todo empezó cuando varios compañeros le advirtieron a Oriana de que Iván decía cosas poco bonitas de ella: desde que le iba muy detrás y le cansaba, hasta que en sus broncas "él metía un rabazo y la calmaba".

Esto último dejó perpleja a la viceversa, sobre todo porque aseguró que "así había ocurrido" y que ellos solo lo podían saber si Iván lo había contado.

Oriana dando contenido nivel reality de Chile

De verdad que estoy chillando, la echaba de menos.



Ivan no está preparado para la que se le viene#LaCasaFuerteUH

pic.twitter.com/pAoDwimZje — CF Oriana Marzoli💄 (@CFOrianaESP) June 16, 2020

Por lo que se fue directa a él a decirle de todo: "Poco hombre de mierda, diciendo que me has metido un rabazo y me has dejado calmada. ¡Que te jodan, no te quiero ver en el vida, que ojalá te mueras!".

Él, por su lado, intentó darle explicaciones pero al ver lo imposible del asunto acabó zanjando la relación: "Tú para mí ya no eres nada".

Pero lo más grave es que, horas antes, ella había confesado a Yola Berrocal que no le había venido la regla y que podría estar embarazada de él.