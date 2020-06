Lydia Lozano y Mila Ximénez se reconcilian: “Te quiero y te pido perdón”

Mila Ximénez comunicó este martes en Sálvame que padece cáncer de pulmón y aprovechó esa llamada de teléfono tan importante para enterrar el hacha de guerra con Lydia Lozano. Ambas colaboradoras tuvieron un fuerte enfrentamiento en La última cena y se dejaron de hablar. Sin embargo, Mila no quiere más polémicas en su vida y quiso tener un acercamiento con la tertuliana que terminó en reconciliación.

"Te quiero y te pido perdón por la noche que te dí, pero no podía evitar el dolor. Sé que estás afectada", dijo Mila Ximénez, haciendo que Lydia Lozano rompiera a llorar: "Esa cena está olvidada", contestó lo primero de todo.

Y añadió: "Te conocemos. Aquí lo hemos vivido con Terelu. A Terelu nunca la hemos visto como una enferma. Me encanta que digas que vas a volver a trabajar. Es lo mejor. Terelu lo dijo y me encanta que una de las cosas que tienes en mente es volver. Eso es maravilloso, que no te vas a dejar. Aquí nos tienes y, por supuesto, a mí me tienes para lo que quieras".

Mila le pidió entonces que le invitara a una de las famosas fiestas que Lydia celebra de vez en cuando en su casa. Esta fue la respuesta de la periodista: "Haré solo una para ti".