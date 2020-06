La triste historia de Frida, la cantante de ABBA que nació fruto de un experimento nazi

Fue el cuarteto más exitoso de su país durante décadas. ABBA se hizo mundialmente famoso tras ganar el festival de Eurovisión en 1974 con Waterloo, y a partir de entonces arrasaron con decenas de canciones que siguen en nuestra mente y en la radio durante décadas después. Tanto es su éxito, que anunciaron hace unos meses que volverán con nueva música, y aún esperamos para saber cómo serán als nuevas canciones que nos ha prometido.

Se calcula que hasta el día de hoy, ABBA sigue siendo el segundo grupo musical más exitoso de todos los tiempos, solo por detrás de los Beatles. Han vendido más de 500 millones de discos en todo el mundo, pero no todo fue un camino de rosas. Se separaron hace casi 40 años, pero sus idas y venidas siguen interesando a sus fans.

La historia de cuatro miembros de la banda siempe fue muy hermética, y eran muy celosos de su vida privada. Después de su separación, se conocieron varios escándalos que tenían que ver con infidelidades entre sus miembros, tramas envueltas de alcohol y drogas y problemas personaes entre ellos. Pero, sin duda, hay un capítulo especialmente desconocido del que se han hecho eco algunos medios, y es el de la procedencia de una de sus integrantes: Frida.

Todo el mundo la conoce como Frida, un nombre mucho más pronunciable que el original, Anni-Frid Lyngstad. Ella siempre fue la morena del grupo, y nació en Noruega en 1945. En aquella época, al final de la Segunda Guerra Mundial, las tropas nazis habían invadido el país y extendían la barbarie por todo el territorio. Frida nació como consecuencia de un macabro programa que tenía la intención de unir a soldados alemanes y mujeres nórdicas para tener descendencia aria, considerada como "superior" según lo impuesto por el nazismo.

Anni-Frid Lyngstad, en un retrato para el grupo ABBA, en 1970. / Michael Ochs Archives/Getty Images

Este plan supremacista se completaba con la entrega de estos niños a las familias de la élite del Tercer Reich para que fueran adoctrinados dentro de la ideología nazi. En el caso de Frida, por lo que recogen medios como Infobae, el soldado que con el que se emparejó a la madre de la cantante fue algo más romántico y mantuvo una relación con ella durante unos meses.

Frida llegó al mundo un 15 de noviembre de 1945, cuando Hitler ya había muerto y los nazis aún tenían el mando de Noruega. En ese momento, las atrocidades nazis ya eran bien conocidas y cada vez eran menos las familias que perpetuaban la "pureza" que pedían. Cuando nació, su madre huyó con ella a Suecia huyendo del escarnio público, y el resto de su vida, Frida fue cuidada por su abuela.

"No tenía muchos amigos, yo pensaba que todo acerca de mi estaba mal, que no había nada en mi que mereciera ser amado", decía Frida años después en una entrevista recogida por este medio. Después de esa traumática infancia, Frida pudo hacer su vida con total normalidad e incluso pudo llegar a conocer a su padre años más tarde, aunque su relación no prosperó por entonces.

Anni-Frid Lyngstad, ex componente de ABBA, en 2010. / Jim Spellman

Madurez aristocrática

La vida sentimental de Frida tampoco ha sido un camino de rosas. Tras divorciarse de su compañero de banda, Andersson, pasaría de nuevo por el altar en 1992, y esta vez entró de lleno en la nobleza, al casarse con un príncipe alemán.

Años después, en 1999, perdió a su hija en un accidente de tráfico y a su marido tras una enfermedad. Con ello, la que fuera integrante de ABBA heredó su título y su gran fortuna. Después de esto, se cree que tiene una fortuna valorada en más de 200 millones de euros, una de las mayores de Suiza.