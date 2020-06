Anuel AA encontró en Bob Marley la inspiración para su canción ‘No llores mujer’

Anuel AA visitó el programa The Late Late show con James Corden, donde contó la gran acogida que está teniendo su segundo álbum Emmanuel, el cual cuenta con grandes colaboraciones y grandes amigos, como Daddy Yankee, Tego Calderón, Bad Bunny o Enrique Iglesias.



El artista latino confesó que después de colaborar con Lil Wayne, un ídolo de su infancia y uno de los artistas con los que ha crecido, le encantaría hacer un featuring con Billie Eilish. "Me gusta mucho su música, creo que es muy diferente de la mía y me gusta mucho su estilo también", exclamaba.

Anuel aprovechó su encuentro virtual con Corden para cantar No Llores Mujer, canción incluida en su nuevo disco. Aparte de contar que va dedicada a su esposa Karol G y al momento en que le pidión matrimonio, el cantante manifestó que le hizo especial ilusión conseguir la autorización para usar los derechos de No Woman No Cry de Bob Marleypara ese tema.

"Cuando estoy estresado o tengo un mal día siempre escucho la música de Bob Marley. Creo que es muy espiritual; me calma el alma y me da paz. No Woman No Cry es mi canción favorita de toda su discografía. Nunca pensé que su familia iba a darme su aprobación para utilizarla en mi canción y cuando lo hicieron fue como un sueño hecho realidad. Mi padre ha formado parte de la producción y he contado con la ayuda de Travis Barker (Blink 182) para la percusión. Quería probar con esta canción que puedo salir de mi zona de confort y hacer otro tipo de género que diferente a la música callejera o al reggaeton", expresaba el puertorriqueño.