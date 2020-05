Emmanuel, nuevo disco de Anuel AA con Bad Bunny, Karol G, Enrique Iglesias y más

Casi sin tiempo para asimilarlo entre la noticia del anuncio y su lanzamiento, Anuel AA acaba de sacudir los cimientos del género urbano. El reggaetonero ha confirmado Emmanuel como su segundo álbum de estudio que llegará a las tiendas el próximo 29 de mayo.

"Están ready ?????? Mañana a la MEDIANOCHE!!!!!!! ⏰ QUE HABLÉ LA MÚSICA 👹 #EMMANUEL" escribió el puertorriqueño en su perfil oficial de Instagram donde dio todos los detalles de este nuevo proyecto musical que está repleto de colaboraciones.

Travis Barker, Tego Calderón y Bad Bunny (en dos ocasiones), Enrique Iglesias, Farruko y Zion, Lil Wayne, Kendo Kaponi, Yandel, Ñengo Flow, Mariah, Ozuna, J Balvin y Karol G (también en dos ocasiones) son el listado de colaboradores de un elepé del que también hemos conocido la portada.

Anillos, sellos, cadenas, pulseras, relojes, chandal de marca... No falta nada en la fotografía principal de Emmanuel, nombre real del artista que le ha dado un toque todavía más personal con una fotografía de su más tierna infancia en la contraportada en la que desvela el listado de canciones.

22 temas forman parte de este proyecto en el que encontramos una versión de No woman no cry de Bob Marley en la canción No llores mujer. Este es el listado de canciones de Emmanuel.