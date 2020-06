Red Velvet y BLACKPINK intercambian bonitos mensajes en redes sociales

El comeback de BLACKPINK está a la vuelta de la esquina. Hace unos días compartieron las imágenes que avanzan el estilo que seguirán en el sencillo que verá la luz el 26 de junio, How You Like That. Y claro, no tardaron en revolucionar las redes sociales.

Tanto es así que hasta las artistas de otras girlbands decidieron enviarles sus mensajes de histeria y emoción por lo que traerán a finales de mes. Una de ellas fue Seulgi de Red Velvet, quien le comentó a Jisoo en su imagen promocional las ganas que tenía de escuchar lo nuevo que nos ofrecerán.

"¡Yo, yo, yo, estoy deseando que se lance!", "Vine corriendo aquí otra vez" y "Estoy anticipándolo, así que por favor lanzadlo pronto" son los mensajes que le envió, según Soompi.

Ver esta publicación en Instagram 20200626_6pm🖤 Una publicación compartida de JISOO (@sooyaaa__) el 14 Jun, 2020 a las 5:02 PDT

Posteriormente, Jisoo le respondió pidiéndole perdón por haber eliminado sus mensajes por accidente, aunque todo fue una falsa alarma. "Intenté responder, pero presioné el botón X y borré tu comentario... lo siento, te quiero", señaló. "Eres tan linda", respondió Seulgi.

"¿Oh? El comentario está aquí. ¿No lo borré? Jaja, eres un ángel. Gracias, Kkang", concluyó respondiendo la integrante de BLACKPINK. Queda bien claro: nadie puede resistirse a los encantos de las intérpretes de Kill This Love, aunque la música de Seulgi también ha conquistado fronteras.

¿Las escucharemos en un mismo tema? ¿Será este el comienzo de una colaboración esperada por millones de seguidores alrededor del mundo? Tendremos que esperar para saberlo.