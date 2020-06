Abraham Mateo y Becky G presentan ‘Tiempo pa’ olvidar’, una balada urbana con mucho flow

Este 19 de junio Abraham Mateo lanza nuevo álbum y ya nos ha ido avanzando pequeñas pildoritas. Primero fue ese tema que da título al disco, Sigo a lo mío, dedicado a sus haters que la misma Lola Índigo califico como “una guantá sin manos”. Ahora, le toca el turno a Tiempo pa’ olvidar, una balada con flow que canta junto a Becky G.

“Nosotros llevábamos tiempo queriendo colaborar. Hicimos un intento hace 6 o 7 años de una canción que iba a salir, pero al final se quedó en un cajón y nos quedamos como con la espinita esa de hacer algo juntos. Al final llegó esta oportunidad, esta canción, que nació en Medellín, la compuse allí, y cuando se la envié a ella le encantó”, le contaba Mateo a Molusco en la presentación del tema y su vídeo.

“Es una artista muy versátil, con muchas ganas de trabajar, que eso se agradece mucho, y dispuesta a todo. En el videoclip hay muchas sorpresas. Salimos haciendo unas coreografías muy chulas. Yo creo que a la gente le va a gustar mucho la canción que conecta mucho con la gente joven”, añadía el gaditano.

El tema habla de un chico que perdona de todo menos un desliz y que ahora lo que necesita es “tiempo pa’ olvidar, copas pa’ beber y algo pa’ este mal porque me voy a enloquecer”, como dice el estribillo. “Es una canción muy íntima, con mucho sentimiento y el vídeo está en su punto, no le hubiera añadido nada más”, asegura el cantante.

Lo han grabado en Malibú y les tiene a ellos dos solos como protagonistas y muy metidos en el papel. “Yo soy una actriz y trato de crear ese papel a lo máximo y creo que honestamente tenemos una amistad muy linda por muchos años y me sentí muy cómoda. necesitas ese tipo de momento en este tipo de vídeos y sabíamos lo que estábamos haciendo”, explicó Becky G, “ese día de grabar el vídeo yo estaba super enferma y me sentí muy mal porque yo lo quería dar todo y gracias a Dios salió padrísimo”.

Abraham Mateo cada vez está más asentado en el urban latino, aunque no olvida sus raíces: “Yo crecí escuchando música urbana, aunque yo sea de España, siempre he estado como muy conectado con la música latina y mi hermano y yo siempre hemos compartido esa pasión por la música urbana. Y de alguna forma yo creo que sale natural porque es la música que he escuchado desde pequeño, es la que me gusta, es la que disfruto y, sobre todo, nace de verdad y cuando lo compagino con el otro género que me ha acompañado durante todos estos años, que es el pop, siento que nace algo muy especial. Cada vez le voy metiendo mis raíces más españolas y es una forma de darle más identidad”.

Esta misma semana tendremos mucho más de Abraham Mateo que lanzará nuevo álbum.