Álex Casademunt carga contra un compañero de su Operación triunfo: “Es un fantasma"

De todas las generaciones de Operación triunfo, la primera fue de las pocas que consiguió consagrarse como una familia. Estaban todos a una. Sin embargo, años después se fue descubriendo que la relación entre algunos extriunfitos no es tan buena como parecía.

Esta semana, Álex Casademunt, concursante de OT 1 e integrante de Fórmula Abierta, ha abierto la caja de Pandora en una entrevista en la que ha arremetido duramente contra Juan Camus, el aspirante más polémico de su edición.

"Tenemos una relación muy buena, es como si no hubiera pasado el tiempo y se creó un vínculo muy importante para el resto de nuestra vida, menos con Juan Camus, que es nula", aseguró el cantante cuando le preguntaron en Zippi zapping de TevéCat por relación que hay entre los concursantes de esa primera temporada del programa.

Esa nula relación de la que habla Casademunt empezó después de que Javián, su amigo y compañero, viajara a Londres para ver a Juan Camus y las cosas no fueron como esperaba. "Cuando habla parece que sea el Donald Trump londinense. A Javián no le enseñó ni la casa, ni su lugar de trabajo ni los coches que decía tener", contó. "Con todos mis respetos, es un fantasma a no poder más, con todas las letras una por una".

Lo que terminó por distanciarles fue una discusión que tuvieron a raíz de que Álex se sentara en Hora punta, el programa que hacía Javier Cárdenas en Televisión Española: "Me dijo que cómo había sido capaz de sentarme en un plató con él. Me puso de vuelta y media y a partir de ahí desapareció. Bloqueó a Alejandro, a Javián y a mí".