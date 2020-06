Seguimos conociendo poco a poco las nuevas canciones que estarán presentes en el nuevo disco de The Killers, Imploding the Mirage. Si ya habíamos escuchado Caution y Fire in Bone, ahora el grupo de Las Vegas vuelve con un nuevo tema de adelanto de su nuevo disco. Mientras, durante la promoción de este nuevo álbum, Brandon Flowers y Ronnie Vanucci Jr. han estado muy activos tocando en muchos programas de televisión estadounidenses. También se han mostrado muy comprometidos con el movimiento Black Lives Matter rindiendo homenaje a George Floyd.

My Own Soul’s Warning es el tercer tema que hemos escuchado de la banda, con mucha importancia de la batería y sintetizadores que le dan un tono positivo. En ella, el vocalista de The Killers nos dice que no importa lo que hagamos en nuestras vidas, si vamos en contra de lo que dice nuestra alma, nada saldrá bien. Debemos, por lo que nos dice Flowers, ser siempre debemos ser sinceros con nosotros mismos.

The Killers está demostrando con el estreno de sus primeras canciones de este nuevo álbum que son capaces de reinventarse. Según recoge la revista Rolling Stone, después de lanzar su anterior disco Wonderful Wonderful en 2017, Dave Keuning, el fundador de la banda, se alejó del resto de sus compañeros y no ha vuelto a tocar con ellos. Algo parecido pasó con el bajista Mark Stoermer, que también formó parte de la creación de la banda, y sigue activo en el estudio pero tampoco toca en directo.

Así se han tenido que reinventar The Killers para sacar adelante su nuevo disco

Con este panorama, el resto de los miembros, que son Brandon Flowers y Ronnie Vannucci Jr, han tenido que reinventarse para sacar adelante Imploding the Mirage. Así lo expresaba el guitarrista: "Intentábamos que sonara como si la banda no estuviera fracturada, pero sonaba como una versión simplificada de The Killers”, al parecer la banda trataba de crear como si Dave estuviera allí y obviamente esa fórmula no les funcionó.

Fueron más de sesis meses los que pasaron explorando nuevas canciones y posibilidades sonoras para su nuevo disco, pero no estaban satisfechos con el resultado. Entonces aparecieron unos nuevos productores, Shawn Everett y Jonathan Rado, que les ayudaron a corregir el rumbo que tenía que tomar la banda. Del mismo modo, Flowers se empezó a fijar en el disco Father of the Bride de Vampire Weekend, que le inspiró también profundamente. Con todas esas nuevas fuerzas, The Killers ha vuelto a sus comienzos para ofrecernos un nuevo disco que suena mucho a ellos.

Ahora, The Killers son Flowers y Vannucci, y son ellos los que esperan seguir llenando estadios de cara a 2021. Ya ha sido confirmado su participación en el BBK del próximo año, y esperamos que sigan en el cartel del Mad Cool, festival que también los anunció en su momento.