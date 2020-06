Belén Aguilera publica ‘Como ves, no siempre he sido mía’ el 26 de junio

Ha llegado el momento. Después de años de duro trabajo, dando forma y ultimando cada detalle de sus canciones, la artista catalana Belén Aguilera estrena su primer disco el próximo 26 de junio. Llevará por Como ves, no siempre he sido mía, y llega precedido por singles como Tus Monstruos (su aventura musical con Raoul Vázquez, un tema que habla sobre los miedos), Jaque al Rey (en colaboración Edurne), la poderosísima balada Mía o su más reciente tema: Tu Piel

Para apoyar la salida de su álbum de debut, la cantante y compositora lanza también el día 26 de junio Republicanas, un nuevo tema que es toda una declaración de intenciones. ¿Cuántas veces nos hacemos de menos? Demasiadas, por ello, Republicanas es un canto al feminismo, al amor propio, a reivindicarse a una misma. Una canción tan necesaria como movida. Un tema fulminante, directo al corazón y a la pista de baile.

La propia artista colgaba en Instagram un adelanto de Republicanas. Solo unos acordes bastan para adentrarnos en un universo musical mágico, como el que nos propone Belén Aguilera en este tema:

El primer disco de Belén Aguilera, Como ves, no siempre he sido mía, estará disponible en formato de CD físico y en vinilo. Como cuenta en sus redes, al tenerlo por primera vez entre sus manos, Belén no pudo evitar las lágrimas: "Mira que me cuesta llorar y llevo así desde las 18:00 💔 Tener el vinilo y el disco entre las manos es algo que no puedo describir. Muchas emociones en un año y mucho tiempo invertido. Estoy casada con mi trabajo y hoy he tenido a mi primer 👼🏼📀", escribía en su perfil de Instagram @thegirlandthepiano.

Poco a poco, pero con paso firme. La carrera de Belén Aguilera está tomando una forma espectacular. Desde que la descubrimos a través de sus bonitas covers en redes, a su paso por La Voz y como artista invitada del Concierto de OT 2017 en el Bernabéu.