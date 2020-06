Wallows: “Somos muy fans de Rosalía, la conocemos y nos inspira”

Hay muchos actores que prueban suerte en el mundo de la música. La faceta artística corre por sus venas y les da igual actuar delante de las cámaras que interpretar una canción encima del escenario. Para el actor Dylan Minnette, protagonista de Por trece razones, tuvo que ser al revés. Dylan lleva desde el colegio cantando con sus amigos, así que cuando tuvo la oportunidad de hacerlo profesionalmente, no perdió la oportunidad.

De esta manera, Dylan y sus dos amigos, Braeden Lemasters y Cole Preston, formaron Wallows en 2017. ¡El mismo año que se estrenó Por trece razones! Como carta de presentación, los chicos sacaron Pleaser. Se trató de toda una declaración de intenciones donde los chicos mostraban por dónde iba a ir su música: un indie rock que bebía directamente del sonido de los grupos de los noventa.

Tres años después, con un álbum a las espaldas (Nothing Happens, 2019), un EP (Spring, 2018) y varios singles sueltos, los chicos continúan haciéndose camino en la industria de la música. Algunos de sus fans llegan por el reclamo de ver al protagonista de la serie de moda de Netflix delante del micrófono, pero se quedan por el sonido vintage y característico que define Wallows.

En LOS40, hemos tenido la posibilidad de hablar con ellos sobre todo lo que tienen preparado. ¡Y parece que el confinamiento les ha dado para mucho!

Además, también hemos charlado sobre la cover que han grabado del clásico de Los Beatles: With a Little Help From My Friend. “Elegimos esta canción por su gran mensaje. Es una canción universal”, aseguran los chicos.

Parece que Dylan, Cole y Braeden no han perdido el tiempo durante la cuarentena y han estado componiendo. Eso sí, los chicos nos han asegurado que para escuchar su próximo disco todavía tendremos que esperar: “Pensamos que el álbum va a tardar en llegar, pero definitivamente vamos a seguir con música y tenemos algunos ases en la manga”.

Su tema Pleaser, con el que se dieron a conocer al mundo, ha cumplido ya tres años. Durante este tiempo, los chicos han crecido encima de los escenarios, tal y como nos han asegurado: “A lo largo de este tiempo hemos madurado y aprendido qué significa formar parte de una banda”.

También hemos querido saber si los miembros de Wallows conocen algo de la música latina. Y sí, al igual que el resto de mortales, están bastante locos con la música de la diva española del momento: “A Rosalía la conocemos y nos inspira. Somos muy fans de ella y creemos que mola mucho cuando la música de todo el mundo consigue traspasar fronteras y tener éxito aquí”.

Para terminar, los chicos nos han contado cuál es su canción favorita de Disney. ¡Y algunos de las respuestas no te las vas a esperar!

¡Dale al play y disfruta de la entrevista completa!