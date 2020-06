Nea logra su primer Nº1 en LOS40 con ‘Some say’

Hace 12 semanas recibíamos por primera vez en la lista a una cantante sueca llamada Nea, de quien poco conocíamos hasta entonces; apenas que su nombre completo es Linnea Sodahl y que antes de lanzarse como solista había compuesto temas para otros artistas. Este sábado 20 de junio, el día en que ha entrado el verano de 2020, Nea se ha convertido en el nuevo número uno de LOS40 con esa adictiva canción titulada Some say. Mejor debut en nuestra lista no ha podido tener.

Además, el éxito de Nea nos pone en bandeja un par de esas casualidades de la lista que tanto nos gustan (y os gustan). Resulta que Some say está basado en la melodía de Blue (da ba dee), de Eiffel 65… que curiosamente fue número uno de LOS40 en agosto de 1999. Puede decirse, por tanto, que esa melodía ha sido número uno de nuestra lista en dos ocasiones.

Por otra parte, si bien Some say es el primer número uno de Nea como cantante… no lo es como compositora (faceta en la que, como decíamos antes, ha brillado en el pasado). Linnea Sodahl figura entre los coautures de Lush life, el tema con el que la también sueca Zara Larsson llegó al primer puesto de LOS40 en marzo de 2016. ¡Nos encantan estas cosas!

Por último, no nos queda más que felicitar a Nea y añadir que Some say es una canción perfecta para empezar este verano, quizá el más esperado por todos en mucho tiempo… ¡Feliz verano, familia!