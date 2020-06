ELS40 estrenem el nou videoclip dels 31 FAM 'Un plan B'

Kid Pi: Avui Nostre Senyor sap que toca farra

perdre el compte de cubates a la barra

recorda l'últim sempre es fa de matinada

però per recordar,

recordo que tenies el millor cul de la sala

Sóc molt millor però amb tu vaig perdre la via

i primo des de que vam trincar plegats maleeixo aquell dia

Amb tu no he tingut un plan B

per això avui toca rompe un plan B avui toca rompe

Lil Didi: Tot l'amor que tu senties baby era per l'interès

Ara porto fent-li voltes posant-ho tot del revés

La gent sempre es confessa quan han fet les coses més dolentes

i a tu i a mi déu no ens podrà perdonar

Ni una nit d'estiu vull estar sense tu m'és igual les exs que ens facin vudú

I lo nostre és sagrat borratxos al mar, li dic al meu compa que em truqui més tard

Vaig fugaç com el vent per venir a ta casa

Oblidar els meus problemes fer-ho fins que em passa,

no perdre el talent ni perdre la ment

poder seguir amb tu mentre jo vaig creixent

AAA: Súbelo, bájalo, tú y yo

se que a ti te gusta sentir el calor

como el dream team y Barcelona en el 92 el dream team y Barcelona en el 92

Y aquí seguimos de farra la fiesta no acaba

gracias al señor por otro sold out en la sala

llevo mucho tiempo buscándome las castañas

ella dice mucho, pero luego na de na

Lil Didi: L'àngel que porto dins ja fa temps que s'ha mort

ja em veig d'aquí uns quants anys collint el propi hort

i ara que si que puc abusaré com mai de tot per calers a la butxaca per donar-li al meu nebot

jo faig slide i l'amor propi never die compto els dies

de la fama perquè mai s'acabaran estem triomfant bevent i celebrant

com la peli de goodfellas però sense aquell trist final

Bandam: Soy mucho mejor cuando sale el sol

Siempre tu vacío lo llenaba con alcohol

Me llamabas por la mañana siempre con el resacón

Y tenia tantas ganas que saltó la conexión

Y se que toca farra

Ya perdí la cuenta de cubatas en la barra

Cuando nos veíamos siempre por la mañana

Recuerdo que tenías el mejor culo de la sala

Tu eres como un mercedes, más bonita si te enciendes

Y es verdad que tu también perdiste la cuenta de ayer

Cuando íbamos de lado los dos éramos más fuertes

Y f** todo el día hasta perder el estrés

Kid Pi: Les furles que tenim si tu i jo al llit acabem

perquè vam dir que era l'últim i ho fem sempre malament

aka la nostra mania d'anar contra la corrent

en què penses quan els veus iguals i jo sóc diferent

